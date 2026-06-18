باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مجلس در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به هدفمند بودن پرداخت وام اشتغال به مددجویان با واسطهگری کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین نگرانیها مسئولین در حوزه حمایت از مددجویان، مسئله مربوط به اصابت به هدف این طرحهای حمایتی در زمینه ایجاد درآمد پایدار برای مددجو و همچنین رفع نیاز کشور به عنوان مسئله مهم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید است. موضوع مهمی که با ورود و واسطهگری نهادهایی نظیر کمیته امداد بین مددجو و بانک منجر به تحقق آن شد. در همین راستا نیز یکی از طرحهای مناسبی که در زمینه طرحهای اشتغالزایی مددجویان و به کارگیری منابع وام اشتغال مددجویان در دستور کار قرار دارد، به کار انداختن این وام اشتغال مددجویان در توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: مبلغ وام اشتغال به میزان ۲۰۰ میلیون تومان قبلاً یعنی یک سال قبل در ابتدای سال ۱۴۰۴ میتوانست در زمینه خرید تجهیزات پنلهای خورشیدی به کار بیفتد و امکان بازپرداخت اقساط توسط مددجو وجود داشت، اما الان هزینههای خرید تجهیزات پنل خورشیدی و دیگر روشهای اشتغالزایی به حدی بالا رفته است که این مبلغ جوابگو نیست و قطعا باید بانک مرکزی در زمینه تامین اعتبارات وام اشتغال جهت تسریع در پرداخت این وام و همچنین افزایش مبلغ فردی وام اشتغال به حداقل ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان ورود کند تا بتوانیم دوباره شاهد سهامدار شدن مددجویان در مزرعههای خورشیدی و امکان بازپرداخت وام به بانک از محل فروش برق تضمینی تولیدی از این نیروگاهها باشیم و در این زمینه مصوبه نیز داریم و تکلیف بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: با توجه به آنچه در بالا گفته شد، افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم از ۲۰۰ به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان ضرورت دارد. هر چقدر مبالغ بیشتر به بخشهای اشتغالزایی هدایت شود، در واقع از اقتصاد ملی حمایت به عمل میآید. مجلس پیگیر موضوع پرداخت وام اشتغال مددجویان هست و در وهله بعدی نیز باید مبلغ فردی وام اشتغال به اندازه تورم افزایش یابد وگرنه امکان کارآیی لازم در خرید تجهیزات را نخواهد داشت.
نماینده کلات و مشهد در مجلس خاطرنشان کرد: اقشار ضعیف جامعه بیشتر از دیگران تحت تأثیر تورم و شرایط جنگی قرار میگیرند و معیشتشان آسیب میبیند. بر همین اساس، کمک به این اقشار در قالب وام اشتغال ضرورت بالایی دارد.
وی ادامه داد: مبالغ اندک نمیتوانند در عمل کمککننده باشند و گرهی از مشکلات باز نمیکنند. باید مبلغ تسهیلات به حدی افزایش پیدا کند که زمینه برای به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی به وجود بیاید و اشتغالزایی واقعی صورت بگیرد.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: در شرایط جنگی و خاص وظیفه دولت برای حمایت از اقشار ضعیف تشدید میشود. زیرا معیشت آنان بیشتر از دیگران تحت تأثیر جنگ و پیامدهای منفی آن قرار میگیرد.