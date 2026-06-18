ویژه‌برنامه تلویزیونی «همرزمان حسین (ع)» همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و دهه نخست ماه محرم، هر شب از سیمای فارس روی آنتن می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه‌برنامه تلویزیونی «همرزمان حسین (ع)» همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و دهه نخست ماه محرم، هر شب از سیمای فارس روی آنتن می‌رود و روایتگر جلوه‌هایی از فرهنگ عاشورا، آیین‌های عزاداری و ارادت مردم استان فارس به ساحت سیدالشهدا (ع) است.

با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، ویژه‌برنامه تلویزیونی «همرزمان حسین (ع)» هر شب از ساعت ۲۱ به تهیه کنندگی عباس روزیطلب و کارگردانی حمید بالو از سیمای فارس پخش می‌شود.

این برنامه با هدف تبیین پیام‌های نهضت عاشورا و بازتاب جلوه‌های شور و شعور حسینی در میان مردم استان فارس، تلاش دارد با نگاهی فرهنگی و اجتماعی، بخشی از آیین‌ها و سنت‌های عزاداری این خطه را به تصویر بکشد.

«همرزمان حسین (ع)» در بخش‌های مختلف خود با پرداختن به مراسم و آیین‌های عزاداری، روایت‌های مردمی و حضور مهمانان و کارشناسان مذهبی، مداحان اهل بیت (ع)، به بازخوانی ابعاد مختلف فرهنگ عاشورایی و نقش آن در تقویت روحیه ایثار، همدلی و مقاومت در جامعه می‌پردازد.

این ویژه‌برنامه همچنین با انعکاس جلوه‌های مردمی عزاداری در شهر‌ها و مناطق مختلف استان فارس، تلاش دارد تصویری از عشق و ارادت مردم این دیار به مکتب امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان ارائه کند.

همرزمان حسین (ع)» در ایام دهه نخست محرم هر شب از ساعت ۲۱ به مدت ۶۰ دقیقه از سیمای فارس پخش می‌شود.

«تکیه رادیو» فرصتی برای هم‌نشینی با نوحه‌ها

همچنین همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و دهه نخست ماه محرم، ویژه‌برنامه زنده «تکیه رادیو» از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۴ شب تا سیزدهم محرم، هر روز از ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۷۵ دقیقه از رادیو فارس روی آنتن می‌رود.

این برنامه با هدف بازخوانی پیام‌های نهضت عاشورا و معرفی جلوه‌های مختلف فرهنگ عزاداری در استان فارس، در بخش‌های متنوعی تقدیم شنوندگان می‌شود. پرداختن به فرهنگ عامه و آیین‌های محرم در میان مردم، بیان وقایع روزشمار ماه محرم و روایت‌هایی از سیره و شخصیت یاران حضرت امام حسین (ع) از جمله بخش‌های این برنامه است.

«تکیه رادیو» همچنین با پخش اشعار آیینی، مداحی‌ها و نوا‌های سینه‌زنی از شهرستان‌های مختلف استان فارس، تلاش دارد جلوه‌هایی از شور و ارادت مردم این دیار به ساحت سیدالشهدا (ع) را منعکس کند. در بخشی دیگر نیز به بررسی تاریخ واقعه عاشورا از نگاه کارشناسان و استادان دانشگاه پرداخته می‌شود و آیتم «محرم در کلام قائد شریف» به بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری درباره فرهنگ عاشورا اختصاص دارد.

در این برنامه همچنین آیین‌ها و رسم و رسوم اقوام مختلف استان فارس در ایام محرم معرفی می‌شود تا تصویری از تنوع فرهنگی و وحدت مردم در سوگواری حسینی ارائه شود.

تهیه‌کنندگی «تکیه رادیو» را امین فخارپور بر عهده دارد. آمنه کدخدا نویسنده این برنامه است و احسان کیانی به عنوان گزارشگر در آن حضور دارد. اجرای برنامه را ورهرام قطب جهرمی و آرش جمال‌الدینی بر عهده دارند و آوا غلام‌نیا نیز به عنوان تهیه‌کننده آیتم با گروه همکاری می‌کند. استاد نعمتی در بخش فرهنگ عامه و حجت‌الاسلام عباس‌زاده در بخش بیان وقایع روز‌های محرم از دیگر همراهان این برنامه هستند.

ویژه‌برنامه «تکیه رادیو» با بخش‌های متنوع گفت‌و‌گو، گزارش، روایت و نوا‌های آیینی، تلاش دارد در ایام معنوی محرم، پیام‌های ماندگار نهضت عاشورا را برای شنوندگان رادیو فارس بازگو کند.

منبع: صداوسیمای فارس

برچسب ها: روایت ، فرهنگ عاشورایی ، سیمای فارس ، ماه محرم و صفر ، صداوسیمای فارس
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