باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در برنامه «افق روشن» با اشاره به بخشی از ظرفیت‌ها و چالش‌های استان ایلام گفت عملکرد بانک‌های این استان در پرداخت تسهیلات، نسبت به بسیاری از استان‌های کشور رضایت‌بخش بوده است.

وی با بیان اینکه بررسی عملکرد شبکه بانکی ایلام در شورای اداری استان انجام خواهد شد، افزود: بخشی از محدودیت‌ها در پرداخت تسهیلات به سیاست‌های کلان و تصمیمات متمرکز در تهران بازمی‌گردد، اما در مجموع ارزیابی من از عملکرد بانک‌های ایلام مثبت بوده است.

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به بازدید خود از پایانه مرزی مهران، این گذرگاه را یکی از روان‌ترین مرز‌های کشور از نظر ارائه خدمات و سرعت تردد زائران و مسافران عنوان کرد و گفت: فرآیند‌های عبور و مرور در مهران با سرعت بالایی انجام می‌شود و این مرز در مقایسه با بسیاری از مرز‌های کشور، وضعیت مناسب‌تری دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه، خواستار توسعه صادرات، ایجاد منطقه آزاد و افزایش امکانات زیرساختی در پایانه‌های مرزی ایلام شد.

وی همچنین با انتقاد از کمبود امکانات رفاهی در مسیر ایلام ـ مهران اظهار داشت: در این مسیر، مجتمع‌های خدماتی، هتل‌ها و مکان‌های مناسب برای استراحت مسافران و زائران به اندازه کافی وجود ندارد و این خلأ باید با مشارکت بخش خصوصی جبران شود.

به گفته قائم‌پناه، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و خدماتی می‌تواند تردد زائران را از یک نیاز صرفاً عبوری به یک فرصت اقتصادی پایدار برای استان تبدیل کند.

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح آبیاری در ۱۸ هزار هکتار از اراضی استان ایلام، بر ضرورت اصلاح الگوی کشت تأکید کرد و از کشاورزان خواست به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنند.

وی با بیان اینکه بهره‌وری آب در کشور پایین‌تر از میانگین جهانی است، افزود: منابع آبی باید به شکل اقتصادی‌تر و هدفمندتر مورد استفاده قرار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور دشت مهران را ظرفیتی ارزشمند برای تولید و ثروت‌آفرینی دانست و گفت این منطقه می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی استان داشته باشد، اما بهره‌گیری از روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست.

وی همچنین اعلام کرد: دولت در سفر به ایلام تمرکز ویژه‌ای بر پروژه‌های زیربنایی از جمله جاده، ریل، تأمین آب، بیمارستان‌ها و مدارس دارد و این حوزه‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های خود در مسیر توسعه استان می‌داند.

قائم‌پناه از بازدید چند طرح و پروژه عمرانی و خدماتی در ایلام نیز خبر داد و افزود: مرکز رادیوتراپی، خوابگاه متأهلین دانشگاه، پارک علم و فناوری، مدرسه ۱۰ کلاسه شهید سلیمانی، مرکز انتقال خون، ورزشگاه ۱۵ هزار نفری و هتل زیگورات از جمله مجموعه‌هایی بودند که روند پیشرفت و میزان بهره‌برداری اعتبارات آنها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به شرایط خاص مردم ایلام در سال‌های جنگ تحمیلی، بر لزوم توجه بیشتر به مطالبات و نیاز‌های این استان تأکید کرد و گفت: مردم ایلام سال‌ها پیامد‌های جنگ را تحمل کرده‌اند و شایسته دریافت خدمات، رفاه و حمایت بیشتری هستند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین توسعه گردشگری و خدمات را نیازمند حضور جدی بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه‌ها موفق شود و لازم است سرمایه‌گذاری‌های جدید در قالب مشارکت بخش خصوصی انجام گیرد.

وی از بررسی شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، مسائل اجتماعی و عملکرد مدیران استان در شورای اداری خبر داد و گفت: هدف دولت، اصلاح این شاخص‌ها و ارتقای سطح توسعه در ایلام است.

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به ناترازی‌های موجود در کشور از جمله در حوزه آب، گاز، برق و اعتبارات، به برخی اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا نیز کنایه زد و گفت: از میان همه ناترازی‌ها، ناترازی رئیس‌جمهور آمریکاست که وعده‌هایش قابل اعتماد نیست و همین مسئله روند مذاکرات را دشوار می‌کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه‌بخش بودن پیگیری‌های دیپلماتیک کشور افزود: با تدبیر دولت، همراهی تیم مذاکره‌کننده و حمایت‌های موجود، حقوق مردم ایران و منافع ملی با قدرت بیشتری دنبال و تأمین خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: برخی کشور‌هایی که پیش‌تر مواضع متفاوتی داشتند، امروز رفتار خود را تغییر داده‌اند و این امر نتیجه انسجام و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.