باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال تغییر موضع خود در قبال کره شمالی را رد کرد و تأکید کرد که این رژیم همچنان در گزارش دفاعی آتی به عنوان «دشمن» تعریف می‌شود.

به گزارش یونهاپ، لی کیونگ هو، معاون سخنگوی این وزارتخانه، به خبرنگاران گفت که این ادعا که در حال بررسی حذف این عنوان است، «درست نیست».

این گزارش دوسالانه که قرار است در پایان سال ۲۰۲۶ منتشر شود، برای اولین بار بیش از سی سال پیش، پس از آنکه پیونگ یانگ تهدید کرد سئول را در «دریایی از آتش» فرو خواهد برد، اصطلاح «دشمن» را برای کره شمالی به کار برد.

منبع: یونهاپ