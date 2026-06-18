نگهداری غیر مجاز سلاح، دو تن از اعضای یک خانواده را در شهر خور برخان از توابع شهرستان زبرخان خراسان رضوی به کام مرگ کشاند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان شامگاه چهارشنبه در این خصوص گفت: در پی اعلام خبر وقوع قتل یک زوج میانسال در شهر خور بلافاصله با حضور بازپرس ، فرماندهی انتظامی شهرستان، کارآگاهان پلیس آگاهی و رییس پزشکی قانونی در صحنه تحقیقات آغاز گردید.

سلیمانی افزود: با تحقیقات به عمل آمده مشخص گردید هفته گذشته پسر جوان این خانواده با عده ای نزاع و درگیری داشته است که چهار نفر از طرف مقابل در پی نزاع سابق، شب گذشته مقابل در منزل این خانواده حاضر و قصد درگیری مجدد را داشتند که پدر و مادر خانواده جلوی در منزل حاضر شدند تا با صحبت و آرام نمودن طرف مقابل از متشنج شدن فضا جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: ناگهان پسر جوان خانواده که در منزل اسلحه غیر مجاز نگهداری می کرده است از داخل منزل اقدام به شلیک سه گلوله می نماید که متأسفانه گلوله ها به پدر و مادر خود خانواده اصابت کرده و موجب فوت آنها می شود.

او گفت: با بررسی محل حادثه توسط کارآگاهان و کارشناسان مشخص شد ضارب، فرزند خانواده بوده است که با قرار قانونی بازداشت و راهی زندان و اسلحه وی توقیف شد.

منبع:دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان

برچسب ها: وقوع قتل ، سلاح غیرمجاز
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