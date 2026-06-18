باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز در جلسه شورای عالی نظام پزشکی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، به هویت و تاریخ استان گیلان اشاره کرد و گفت : همه ما باید هویت و تاریخ خود را بشناسیم .



استاندار گیلان با بیان اینکه جام مارلیک در گیلان قدمت سه هزار ساله دارد ، افزود: این اثر تاریخی سه هزار ساله در جنوب گیلان رود با ر وجود دارد.‌

وی با اشاره به اینکه گیلان سر شار از تمدن است ، خاطر نشان کرد : گیلانیان از دیر باز تاکنون در حفاظت و حراست از خاک وطن کوشا بودند.

حق شناس تصریح کرد: لغت نامه دهخدا از دکتر معین و دیگر نخبگانی که در سطح کشور و جهان خوش درخشیده اند از این دیار هستند.

وی با اشاره به اینکه سبب انقراض سلسله قاجار گیلانی ها بودند تصریح کرد : با وجود این قدمت دیرینه و حضور گردشگر به دلیل منابع طبیعی و جغرافیایی اما متاسفانه در حوزه زیر ساخت سلامت آنگونه که باید و شاید پیشرفت نداشتیم .

حق شناس با تاکید بر ضرورت توسعه زیر ساخت های نظام سلامت گیلان افزود : در ایام سفر به استان ۵۰ درصد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی در استان افزایش می یابد.

استاندار گیلان با بیان اینکه ۱۲۰۰ تخت بیمارستانی د ر استان در حال افزایش است اما کافی نیست، گفت : در یک روز ۱۵۰ هزار خودرو وارد گیلان می شود.‌



وی به افزایش تصادفات جاده ای در کشور اشاره کرد و تصریح کرد: به لحاظ درمانی در پیک سفر مراجعه کننده به مراکز درمانی استان افزایش می یابد در این ایام مراکز استان دچار مشکل هستند از مسئولان مربوطه کشور خواستار افزایش زیر ساخت های درمانی استان هستیم.