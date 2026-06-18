معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد با بیش از ۹۴ هزار تخلف پلاک خودرو از ابتدای سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مأموران پلیس راهور تهران بزرگ در راستای اجرای طرح انضباط بخشی ترافیکی، با بیش از ۹۴ هزار فقره تخلف پلاک برخورد قانونی داشته‌اند.

وی با تشریح انواع تخلفات ثبت شده، گفت: نصب پلاک متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک، نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن، تغییر محل نصب پلاک، عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در عقب وسایل نقلیه باربری و مسافربری و همچنین پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک، از جمله تخلفات رایج در این حوزه است که به شدت مورد رصد قرار گرفته است.

سرهنگ کشیر در خصوص مبالغ جریمه این تخلفات نیز تصریح کرد: بر اساس جدول جدید جرایم راهنمایی و رانندگی، نصب پلاک غیرمجاز یا تغییر پلاک استاندارد ۳۵۰ هزار تومان، رانندگی با پلاک غیرمجاز ۳۵۰ هزار تومان، نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب ۴۰۰ هزار تومان و پوشش پلاک نیز ۷۰۰ هزار تومان جریمه در پی خواهد داشت.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات پلاک صرفاً محدود به جریمه نیست، خاطرنشان کرد: در مواردی نظیر تغییر یا مخدوش کردن پلاک، الصاق پلاک وسیله نقلیه دیگر یا استفاده از پلاک جعلی، اقدامات متخلفان در زمره جرائم محسوب شده و علاوه بر توقیف خودرو، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

وی تأکید کرد: هرگونه دستکاری یا تغییر در ارقام و حروف پلاک، جرم قطعی محسوب می شود و بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هر مالک یا متصرف خودرویی که در مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر ایجاد کند، پلاک وسیله نقلیه دیگری را الصاق نماید یا از پلاک جعلی استفاده کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از همه رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از هرگونه دستکاری، پوشش یا تغییر در پلاک خودرو جداً خودداری کنند؛ چراکه این اقدام نه تنها عواقب سنگین مالی و قضایی به همراه دارد، بلکه امنیت ترافیکی و نظم شهری را نیز با مخاطره مواجه می سازد. تخلف پلاک، خط قرمز پلیس است و با جدیت با متخلفان برخورد خواهد شد.