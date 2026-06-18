باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی خورسندیان رئیس بانک مسکن در گفت وگو با شبکه خبر در خصوص آخرین وضعیت نوسازی واحدهای آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی اظهار داشت: در پی آسیب‌های گسترده به مناطق مسکونی، با هماهنگی بنیاد مسکن و محوریت وزارت راه و شهرسازی، هموطنانی که واحدهای مسکونی‌شان دچار آسیب‌های جدی شده و امکان ادامه سکونت در آن‌ها وجود نداشت، شناسایی شدند.

وی افزود: در این حملات، متجاوز از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری بخش خصوصی دچار صدمه شدند که طیف آن از آسیب‌های جزئی تا تخریب کامل (هزار و خرده‌ای واحد) متغیر بود. در نهایت ۲۵۴۴ نفر از متقاضیانی که شناسایی شدند که واحدهای مسکونی آن‌ها با تعمیرات سطحی نظیر تعویض پنجره، در یا سقف کاذب، قابل سکونت نبود و عملاً امکان زندگی در آن منازل از بین رفته بود.

اختصاص ۱۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت

خورسندیان با بیان اینکه مبلغ ۱.۴ همت (۱۴۰۰ میلیارد تومان) تسهیلات برای این خانوارها در نظر گرفته شد، تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی، این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد پرداخت شد که متوسط سرانه آن در سطح کشور بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان بود. این نوع تسهیلات در عرف بانکی مرسوم نیست، اما به‌طور استثنا برای شرایط جنگی لحاظ شد.

وی افزود: در خصوص تسهیلات «جنگ رمضان» برنامه‌ریزی برای تأمین مالی تا سقف ۲ همت و پوشش حدود ۴ هزار نفر انجام شده بود؛ هرچند خوشبختانه تعداد واجدین شرایط به ۴ هزار نفر نرسید، اما همان ۲۵۴۴ نفر شناسایی‌شده در تمامی استان‌ها، تسهیلات خود را به‌طور کامل دریافت کردند.

رئیس‌ بانک مسکن با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند دریافت وام برای آسیب‌دیدگان گفت: ما حتی دستور دادیم از برخی بخشنامه‌ها و پروتکل‌های معمول بانکی چشم‌پوشی شود. به عنوان مثال، در شرایط عادی، سیستم بانکی به افرادی که چک برگشتی یا بدهی معوقه دارند تسهیلات نمی‌دهد؛ اما برای این هموطنان عزیز، تمامی چک‌های برگشتی و معوقات بانکی نادیده گرفته شد تا این عزیزان بتوانند بدون بروکراسی اداری، تسهیلات را دریافت و برای سرپناه خود اقدام کنند.