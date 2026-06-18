باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خاکی، معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب اهواز، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با تشریح دلایل این پدیده اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل بروز کدورت اولیه آب، کاهش فشار در برخی نقاط شبکه توزیع و استفاده از پمپ‌های خانگی بدون مخزن ذخیره استاندارد است. در چنین شرایطی، پمپ‌ها می‌توانند باعث ایجاد مکش معکوس در خطوط آب شوند و زمینه ورود آب‌های زیرسطحی یا ذرات معلق به شبکه را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در نصب تجهیزات خانگی افزود: استفاده مستقیم از پمپ روی شبکه آب شهری، بدون بهره‌گیری از مخزن ذخیره، علاوه بر ایجاد اختلال در توزیع آب، می‌تواند کیفیت آب مصرفی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل از شهروندان درخواست می‌شود برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، از مخازن ذخیره استاندارد و تجهیزات مورد تأیید استفاده کنند.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب آبفای اهواز همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، دستکاری شبکه یا اتصال‌های غیراصولی، موضوع را به شرکت آب و فاضلاب گزارش دهند؛ چرا که این تخلفات می‌توانند موجب افت فشار، آلودگی احتمالی شبکه و اختلال در خدمات‌رسانی شوند.

خاکی در ادامه از اجرای طرح‌های جدید برای هوشمندسازی شبکه آب اهواز خبر داد و گفت: نصب سامانه‌های تله‌متری و دیتالاگر‌های پیشرفته در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در دستور کار قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود این تجهیزات تا پایان نیمه نخست سال جاری به بهره‌برداری برسند و امکان پایش لحظه‌ای وضعیت شبکه را فراهم کنند.

وی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، تحول مهمی در مدیریت شبکه آب اهواز ایجاد خواهد کرد. این فناوری‌ها قادرند نشتی‌ها، افت فشار، نقاط بحرانی و سایر مشکلات احتمالی را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی کنند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش هدررفت آب، موجب افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان خواهد شد.

مسئولان آبفای اهواز تأکید دارند که با تکمیل این طرح‌ها و همکاری شهروندان در رعایت اصول مصرف و استفاده صحیح از تجهیزات خانگی، بخش قابل توجهی از مشکلات مرتبط با کیفیت و پایداری آب در شبکه توزیع برطرف خواهد شد.