باشگاه خبرنگاران جوان - در میان شاعران بزرگ ادب فارسی، فریدالدین عطار نیشابوری جایگاهی ممتاز دارد؛ شاعری که آثار او افزون بر ارزشهای ادبی، حامل لایههای عمیق عرفانی و معنوی است. در منظومههای عرفانی عطار، مفاهیمی همچون حقیقتجویی، سلوک معنوی و نقد اخلاقی جامعه با بیانی شاعرانه و نمادین مطرح میشود. یکی از جلوههای این نگرش در آثار او، توجه به شخصیتهای برجسته دینی و بهویژه امام حسین علیهالسلام است.
عطار برخلاف برخی شاعران که تنها به اشارههای گذرا درباره واقعه عاشورا بسنده کردهاند، اشارات زیادی به واقعه کربلا و شهادت امام حسین علیهالسلام دارد. او در اثر مهم خود «مصیبتنامه» بخشی نسبتاً مستقل و روشن را به ستایش و سوگواری برای امام حسین علیهالسلام اختصاص داده است. این بخش نشان میدهد که شاعر نهتنها به مقام معنوی آن حضرت توجه دارد، بلکه واقعه کربلا را از منظر عرفانی و اخلاقی نیز مورد تأمل قرار میدهد.
در این بخش از مصیبتنامه، عطار امام حسین علیهالسلام را با تعابیری برجسته و ستایشآمیز معرفی میکند. او آن حضرت را «ولی حق و پیامبر»، «آفتاب آسمان معرفت» و «سلطان ده معصوم» مینامد. چنین تعابیری نشان میدهد که نگاه عطار به امام حسین علیهالسلام صرفاً تاریخی یا روایی نیست، بلکه مبتنی بر فهمی عرفانی از جایگاه ولایت و حقیقت است. در واقع، در دستگاه فکری عطار، اولیای الهی جلوههای روشن حقیقتاند و امام حسین علیهالسلام بهعنوان یکی از برجستهترین این اولیا معرفی میشود. به همین دلیل، شاعر در آغاز قطعهای که به این موضوع اختصاص داده، با پرسشی بلاغی توجه مخاطب را جلب میکند: «کیست حق را و پیمبر را ولی/ آن حسن سیرت حسینبنعلی». این پرسش در حقیقت تأکیدی بر مقام معنوی امام حسین علیهالسلام است و زمینهای فراهم میکند تا شاعر به توصیف فضائل و سپس مصیبت شهادت او بپردازد:
کیست حق را و پیمبر را ولی
آن حسن سیرت حسینبنعلی
آفتاب آسمان معرفت
آن محمد صورت و حیدر صفت
نُه فلک را تا ابد مخدوم بود
زانکه او سلطان ده معصوم بود
قرهالعین امام مجتبی
شاهد زهرا، شهید کربلا
تشنه او را دشنه آغشته به خون
نیم کشته گشته سرگشته به خون
آن چنان سرخود که برد بیدریغ
کافتاب از درد آن شد زیر میغ
گیسوی او تا به خون آلوده شد
خون گردون از شفق پالوده شد
کی کنند این کافران با این همه؟
کو محمد کو علی کو فاطمه؟
صد هزاران جان پاک انبیا
صف زده بینم به خاک کربلا
در تموز کربلا تشنه جگر
سر بریدندش، چه باشد زین بتر؟
با جگر گوشهی پیمبر این کنند
وانگهی دعوی داد و دین کنند!
کفرم آید هرکه این را دین شمرد
قطع باد از بُن زبانی کین شمرد
هر که در رویی چنین آورد تیغ
لعنتم از حق بدو آید دریغ
کاشکیای من سگ هندوی او
کمترین سگ بودمی در کوی او
یا درآن تشویر آبی گشتمی
در جگر او را شرابی گشتمی
از نظر ساختار، این قطعه از مصیبتنامه مسیری تدریجی را طی میکند. عطار ابتدا مقام معنوی و قدسی امام حسین علیهالسلام را بیان میکند و سپس به حادثه کربلا و شهادت آن حضرت میرسد. این شیوه از بیان، یکی از ویژگیهای مهم مرثیهسرایی در شعر فارسی است؛ زیرا شاعر با برجسته کردن جایگاه معنوی شخصیت مورد نظر، عمق فاجعه و مظلومیت او را بیشتر آشکار میسازد. در ادامه، عطار با ترکیبهایی همچون «آن محمد صورت و حیدر صفت» پیوند امام حسین علیهالسلام با پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآله و امام علی علیهالسلام را یادآور میشود. این توصیفها در واقع بیانگر این نکته است که شخصیت امام حسین علیهالسلام امتداد سنت نبوی و علوی است و از همین رو، شهادت او تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه رخدادی است که به حقیقت دین و ارزشهای الهی مربوط میشود.
در بخش دیگری از این قطعه، عطار به معرفی جایگاه امام حسین علیهالسلام در منظومه معنوی اسلام میپردازد. در بیتی که میگوید «نه فلک را تا ابد مخدوم بود/ زانکه او سلطان ده معصوم بود»، شاعر نوعی مرکزیت معنوی برای امام حسین علیهالسلام ترسیم میکند. از دیدگاه عرفانی عطار، اولیای الهی محور هدایت و حقیقتاند و جهان معنوی بر مدار آنان میچرخد. بنابراین، امام حسین علیهالسلام در این دستگاه فکری تنها یک شخصیت تاریخی یا قهرمان دینی نیست، بلکه نمادی از حقیقت و ولایت الهی است.
پس از بیان این جایگاه والا، شاعر به تدریج فضای شعر را به سوی سوگ و اندوه سوق میدهد. اشاره به پیوندهای خانوادگی امام حسین علیهالسلام، از جمله نسبت او با امام حسن و حضرت فاطمه زهرا علیهمالسلام، شدت فاجعه کربلا را برجستهتر میکند. عطار با آوردن تعابیری مانند «قرهالعین امام مجتبی» و «شاهد زهرا» یادآور میشود که شهید کربلا فرزند خانهای است که در فرهنگ اسلامی نماد پاکی و قداست به شمار میرود. بدین ترتیب، شهادت او نهتنها یک واقعه دردناک، بلکه مصیبتی بزرگ برای جهان اسلام و جامعه انسانی تلقی میشود.
در ادامه، شاعر تصویری فشرده، اما تأثیرگذار از صحنه کربلا ارائه میدهد. اشاره به تشنگی امام حسین علیهالسلام و خشونت قاتلان او، فضایی اندوهگین و تراژیک ایجاد میکند. در بیتی که از «تشنه او را دشنه آغشته به خون» سخن میگوید، عطار با چند واژه کوتاه، عمق رنج و مظلومیت این حادثه را بیان میکند. همچنین اشاره به گرمای سوزان کربلا و ماه تموز، بر شدت این رنج میافزاید و فضای عاطفی شعر را تقویت میکند. در اینجا شاعر بیش از آنکه به روایت دقیق جزئیات تاریخی بپردازد، بر بار عاطفی و معنوی واقعه تأکید میکند.
یکی از ویژگیهای مهم نگاه عطار به عاشورا، لحن اعتراضی و اخلاقی اوست. او صرفاً به سوگواری برای شهادت امام حسین علیهالسلام اکتفا نمیکند، بلکه رفتار قاتلان آن حضرت را به شدت مورد نکوهش قرار میدهد. در بیتی که میگوید «با جگرگوشه پیمبر این کنند/ وانگهی دعوی داد و دین کنند»، عطار تناقض میان ادعای دینداری و رفتار ستمگرانه را آشکار میسازد. این بیت در واقع نوعی نقد اخلاقی جامعهای است که در آن ارزشهای دینی تحریف شده و عدالت جای خود را به ظلم داده است. شاعر حتی در جایی با لحنی تندتر میگوید که کسی که چنین عملی را دین بداند، از نظر او به کفر نزدیک است. این داوری نشان میدهد که عطار واقعه کربلا را معیاری برای تشخیص حق و باطل میداند.
از منظر عرفانی نیز، شهادت امام حسین علیهالسلام برای عطار معنایی فراتر از یک واقعه تاریخی دارد. در اندیشه صوفیانه، شهادت میتواند نشانهای از فنا در راه حقیقت و اوج سلوک معنوی باشد. در این چارچوب، امام حسین علیهالسلام نمونه کامل انسانی است که برای دفاع از حق و عدالت از جان خود گذشت. بنابراین، عاشورا در نگاه عطار نهتنها یک فاجعه، بلکه جلوهای از پیروزی حقیقت بر باطل نیز به شمار میرود؛ هرچند این پیروزی در ظاهر با شهادت و رنج همراه باشد.
بخش پایانی این قطعه نیز نشاندهنده اوج احساسات و ارادت شاعر نسبت به امام حسین علیهالسلام است. عطار با بیان آرزوی خدمت در آستان آن حضرت، تواضع و فروتنی خود را آشکار میکند. در بیتهایی که شاعر آرزو میکند کاش در کوی امام حسین علیهالسلام کمترین خدمتگزار او میبود، نوعی بیان عرفانی از عشق و اخلاص دیده میشود. در ادبیات صوفیانه، چنین تعبیرهایی نشانه فنا در محبت و نهایت ارادت به اولیای الهی است. عطار با این بیان، خود را نه بهعنوان ناظری بیرونی، بلکه به عنوان عاشقی شیفته در برابر مقام امام حسین علیهالسلام معرفی میکند.
از نظر تاریخی و ادبی، این بخش از مصیبتنامه اهمیت ویژهای در شکلگیری سنت شعر عاشورایی فارسی دارد. پیش از دورههای بعد که مرثیهسرایی درباره واقعه کربلا گسترش یافت و شاعرانی مانند محتشم کاشانی آثار مشهور خود را سرودند، عطار و چند شاعر دیگر از جمله سنایی و قوامی رازی زمینههای اولیه این سنت را فراهم کردند. با این حال، تفاوت عطار با بسیاری از شاعران بعدی در آن است که نگاه او بیش از آنکه روایی یا تاریخی باشد، عرفانی و معناگراست. او واقعه عاشورا را در چارچوب مفاهیم اخلاقی و معنوی تفسیر میکند و آن را نمادی از تقابل همیشگی میان حقیقت و باطل میداند.
بررسی این قطعه از مصیبتنامه نشان میدهد که عطار نیشابوری در مواجهه با شخصیت امام حسین علیهالسلام و حادثه عاشورا رویکردی چندلایه دارد. در یک لایه، او به ستایش مقام معنوی امام حسین علیهالسلام میپردازد و او را در جایگاه ولی الهی معرفی میکند. در لایهای دیگر، با زبانی اندوهگین و تأثیرگذار به سوگواری برای شهادت آن حضرت میپردازد. در نهایت، در لایهای عمیقتر، واقعه کربلا را به عنوان معیاری اخلاقی برای سنجش حق و باطل مطرح میکند و با لحنی انتقادی به محکوم کردن ظلم میپردازد.
میتوان گفت که نگاه عطار به عاشورا صرفاً یک مرثیهسرایی ساده نیست، بلکه نوعی تفسیر عرفانی و اخلاقی از این واقعه تاریخی است. او با بهرهگیری از زبان شعر و مفاهیم عرفانی، امام حسین علیه السلام را نماد حقیقت، عدالت و آزادگی معرفی میکند و شهادت او را نشانهای از مظلومیت حق در برابر قدرتهای ظالمانه میداند. از این رو، آثار عطار نهتنها در تاریخ ادبیات فارسی، بلکه در شکلگیری فهم معنوی و فرهنگی از واقعه عاشورا نیز نقشی مهم ایفا کردهاند.
منبع: مهر