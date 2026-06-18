باشگاه خبرنگاران جوان - منصور شیشهفروش از استقرار ۱۴۰ تیم گشت و نظارت امدادی در مسیر رودخانه زایندهرود و کانالهای انتقال آب خبر داد و گفت: با توجه به افزایش دما و حضور گسترده مردم در عرصههای طبیعی و گردشگری در روزهای پایانی هفته، برای پیشگیری از حوادث غرقشدگی، این تیمها در بازههای پرخطر مستقر میشوند.
وی افزود: این تیمها با همکاری شهرداریها، شرکت آب منطقهای، آتشنشانی، جمعیت هلالاحمر، میراب زایندهرود و هیئت نجاتغریق، علاوه بر رودخانه زایندهرود، در مسیر کانالها، استخرهای ذخیره آب کشاورزی، استخرهای باغات و واحدهای صنعتی و همچنین دریاچه سدهای مخزنی استان حضور خواهند داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین با اشاره به حادثه تلخ مفقودی کودک ۳ ساله در رودخانه زایندهرود در منطقه سامان، تأکید کرد: به تمامی واحدهای آتشنشانی، میرابها و شرکت آب منطقهای ابلاغ شده است که عملیات جستوجو برای یافتن این کودک را با جدیت ادامه دهند.
شیشهفروش با بیان اینکه کانالهای انتقال آب به دلیل جریان شدید، شیب تند و لغزندگی دیوارهها، و استخرهای کشاورزی به خاطر عمق زیاد و پوشش لغزنده ژئوممبران، مکانهای ایمنی برای شنا نیستند، هشدار داد: جریان گردابی، بستر ناپایدار و سردی آب ناشی از ذوب برفهای ارتفاعات، از عوامل اصلی بروز حوادث غرقشدگی در رودخانهها بهویژه زایندهرود محسوب میشوند.
وی با اشاره به افزایش حوادث غرقشدگی در روزهای تعطیل به دلیل حضور گردشگران در مجاورت منابع آبی، باغات و ویلها، از دستگاههای مربوطه خواست: شهرداریها، شرکت آب منطقهای، میراب، هلالاحمر، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی با استقرار تیمهای امدادی مجهز به تجهیزات نجات در آب و اجرای گشتهای نظارتی، آموزشهای لازم را به ساکنان و گردشگران مناطق پرخطر ارائه دهند.
شیشهفروش همچنین تأکید کرد: بر اساس ابلاغیه صادر شده، جهاد کشاورزی موظف است بر نصب حفاظ، تابلوهای هشداردهنده و تعبیه طناب نجات در استخرهای ذخیره آب کشاورزی توسط بهرهبرداران نظارت کند و اطلاعرسانی و آموزشهای مربوطه نیز انجام شود.
وی در ادامه از مالکان باغات شخصی خواست که برای ایمنسازی استخرهای خود، اصول ایمنی را رعایت کرده و از کارشناسان آتشنشانی برای ارزیابی و ایمنسازی این استخرها بهره بگیرند.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در پایان خطاب به گردشگران، ساکنان مناطق نزدیک به منابع آبی و بهویژه والدین توصیه کرد: ضمن مراقبت جدی از کودکان برای جلوگیری از سقوط در کانالها و رودخانهها، هنگام حضور در مناطق تفریحی مجاور آب، از ورود به رودخانه، کانالها، استخرهای کشاورزی و دریاچه سدها پرهیز کرده و اصول ایمنی را بهطور کامل رعایت کنند.
منبع: تسنیم