سرمربی کلمبیا، پس از پیروزی شاگردانش برابر ازبکستان، عملکرد تیمش را تحت تأثیر بار احساسی و فشار اولین مسابقه جام جهانی در ورزشگاه آزتکا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی کلمبیا در نخستین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، صبح امروز به وقت ایران، با نتیجه ۳ بر ۱ از سد تیم ملی ازبکستان گذشت و سه امتیاز مهم این مسابقه را به دست آورد.
نستور لورنزو، سرمربی کلمبیا، پس از پایان بازی در گفتوگو با خبرنگاران تأکید کرد که تیمش از دشواری این دیدار آگاه بوده است.
او گفت: «میدانستیم مسابقه سختی در پیش داریم. تصور میکردیم در نیمه اول بتوانیم برتری بیشتری ایجاد کنیم. در نیمه دوم لحظات دشواری داشتیم و نیاز به تجدید قوا بود، اما در نهایت پیروز شدیم.»
لورنزو برخی اشتباهات و لحظات بیدقتی بازیکنانش را به فشار اولین بازی جام جهانی در ورزشگاه نمادین آزتکا در مکزیکوسیتی نسبت داد و افزود: «انرژی زیبایی وجود داشت، اما فکر میکنم از نظر احساسی بر دوش بعضی از بازیکنان سنگینی میکرد. این موضوع به بار روانی بازی اول و فشار برای کسب پیروزی مربوط میشد.»
سرمربی کلمبیا همچنین از عمق ترکیب تیمش تمجید کرد و گفت همه ۲۶ بازیکن دعوتشده آماده رقابت هستند. او در ادامه به عملکرد وینگرهای تیمش مقابل سیستم دفاعی ازبکستان اشاره کرد و گفت این بازیکنان توانستند در برابر عقبنشینی منظم حریف، نقش مؤثری ایفا کنند.
لورنزو درباره خامس رودریگز نیز اظهار داشت: «بهترین بازی او نبود، چون در سطح همیشگیاش ظاهر نشد، اما عملکردش قابل قبول بود. او به ما مالکیت توپ داد و در جریان بازی حاضر بود؛ چیزی که ما به آن نیاز داریم.»
سرمربی کلمبیا در پایان با اشاره به دیدارهای آینده برابر پرتغال و جمهوری دموکراتیک کنگو، از دو مسابقه بسیار دشوار پیشرو سخن گفت و تأکید کرد تیمش برای این بازیها باید آماده تغییرات جدی باشد.