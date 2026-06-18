باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به پایان خرداد، بسیاری از مقاصد بهاری کمکم جای خود را به سفرهای تابستانی میدهند. هوا در تهران و بسیاری از شهرهای مرکزی کشور گرمتر شده و همین موضوع باعث میشود بسیاری از مسافران به دنبال مقصدهایی خنکتر، سرسبزتر و آرامتر باشند. در چنین روزهایی، هنوز فرصت کوتاهی باقی مانده تا پیش از آغاز شلوغی گسترده تابستان، بتوان به دل جنگلها، ییلاقها و روستاهای کوهستانی رفت و از طبیعتی بهره برد که هنوز طراوت بهار را حفظ کرده است.
در فاصله چند ساعت از تهران، مقصدهایی وجود دارند که برخی از آنها کمتر شناخته شدهاند و هنوز از ازدحام شدید گردشگران در امان ماندهاند. از جنگلهای مهآلود مازندران گرفته تا ییلاقهای مرتفع گیلان و روستاهای خنک دامنههای البرز، هرکدام میتوانند گزینهای مناسب برای یک آخر هفته متفاوت باشند.
در مسیر جاده هراز و در ارتفاعات شهرستان آمل، روستای نوا قرار گرفته است؛ منطقهای که بسیاری آن را به عنوان دروازه ورود به دشت آزو میشناسند، اما خود روستا نیز بهتنهایی ارزش سفر دارد. نوا در اواخر خرداد همچنان هوایی خنک دارد و چشماندازهای آن به قله دماوند، از زیباترین مناظر کوهستانی اطراف تهران به شمار میرود.
کوچههای روستایی، مراتع اطراف و سکوت منطقه، فضایی فراهم میکند که برای استراحت و فاصله گرفتن از شلوغی شهر بسیار مناسب است. اینجا مقصدی برای عجله کردن نیست؛ جایی است برای آرام راه رفتن و تماشای طبیعت.
لفور در استان مازندران، یکی از زیباترین مناطق جنگلی شمال ایران است. جنگلهای انبوه هیرکانی، رودخانههای متعدد و آبوهوای مطبوع باعث شده این منطقه در سالهای اخیر محبوبیت بیشتری پیدا کند.
با این حال، لفور هنوز آنقدر گسترده است که بتوان در بخشهای زیادی از آن آرامش را تجربه کرد. در اواخر خرداد، جنگلها در اوج سرسبزی هستند و مه عصرگاهی، فضای منطقه را رؤیاییتر میکند. برای علاقهمندان به طبیعتگردی و پیادهروی در جنگل، لفور یکی از بهترین انتخابهای نزدیک به تهران محسوب میشود.
در دل جنگلهای سوادکوه، آبشار گزو قرار دارد؛ آبشاری مرتفع که مسیر رسیدن به آن، خود بخشی از جذابیت سفر است. جاده جنگلی، هوای خنک و صدای دائمی آب، تجربهای متفاوت نسبت به بسیاری از مقاصد رایج شمال کشور ایجاد میکند.
گزو برای کسانی مناسب است که دوست دارند کمی فعالیت بدنی داشته باشند و در عوض، به مقصدی کمتر شلوغ و طبیعیتر برسند. اواخر خرداد، زمانی است که حجم آب هنوز مناسب است و گرمای تابستان نیز به اوج خود نرسیده است.
سنگده در منطقه دودانگه مازندران قرار گرفته و از آن دسته روستاهایی است که هنوز حالوهوای اصیل خود را حفظ کردهاند. جنگلهای اطراف، آبوهوای خنک و چشماندازهای کوهستانی، این منطقه را به مقصدی مناسب برای سفرهای کوتاه تبدیل کرده است.
در سالهای اخیر نام سنگده بیشتر به دلیل مسیرهای جنگلی و طبیعت بکر آن مطرح شده، اما همچنان در مقایسه با بسیاری از مقاصد شمالی، آرامتر و خلوتتر است.
در ارتفاعات تالش، سوباتان قرار دارد؛ منطقهای که بسیاری آن را یکی از زیباترین ییلاقهای ایران میدانند. خانههای چوبی، مراتع وسیع، گلهای وحشی و هوای خنک، تصویری خلق میکنند که بیشتر شبیه کارتپستال است تا یک مقصد واقعی.
اگرچه سوباتان نسبت به سایر گزینههای این فهرست فاصله بیشتری از تهران دارد، اما برای کسانی که دو روز زمان در اختیار دارند، میتواند یکی از بهترین انتخابهای پایان خرداد باشد. در بسیاری از شبهای سال، دمای هوا در این منطقه بهقدری پایین میآید که نیاز به لباس گرم خواهید داشت.
در استان آذربایجان شرقی، روستای کندوان با خانههای صخرهای خود شناخته میشود. اگرچه فاصله آن از تهران بیشتر از سایر گزینههای این گزارش است، اما ترکیب معماری خاص، هوای خنک و طبیعت کوهستانی، آن را به مقصدی منحصربهفرد تبدیل کرده است.
کندوان یکی از معدود روستاهای صخرهای زنده جهان به شمار میرود؛ جایی که هنوز زندگی در خانههایی که در دل سنگ تراشیده شدهاند جریان دارد.
بلیران در نزدیکی آمل قرار دارد و یکی از متفاوتترین مقاصد این فهرست است. این روستا علاوه بر طبیعت جنگلی و رودخانههای اطراف، به دلیل وجود چشمه آب گرم نیز شناخته میشود.
همین ترکیب طبیعت سرسبز و آب گرم، بلیران را به گزینهای جذاب برای سفرهای کوتاه تبدیل کرده است. در اواخر خرداد، منطقه هنوز خنک و دلپذیر است و میتواند مقصدی مناسب برای کسانی باشد که به دنبال تجربهای متفاوت هستند.
دریاچه شورمست در نزدیکی سوادکوه، یکی از زیباترین دریاچههای طبیعی شمال ایران است. بسیاری از گردشگران برای دیدن دریاچه به این منطقه میروند، اما جذابیت اصلی شورمست تنها به آب محدود نمیشود.
جنگلهای اطراف، مسیرهای پیادهروی و چشماندازهای طبیعی منطقه، امکان گذراندن یک روز کامل در طبیعت را فراهم میکنند. در اواخر خرداد، هوا همچنان مطبوع است و منطقه هنوز به شلوغی اوج تابستان نرسیده است.
اواخر خرداد، شاید یکی از بهترین زمانها برای سفرهای کوتاه طبیعتگردی باشد؛ زمانی که هنوز میتوان از هوای خنک ارتفاعات، جنگلهای سرسبز و ییلاقهای مهآلود لذت برد. مقصدهایی مانند نوا، لفور، گزو، سنگده، سوباتان، کندوان، بلیران و شورمست، هرکدام تجربهای متفاوت ارائه میکنند؛ از سکوت کوهستان گرفته تا خنکای جنگل و آرامش کنار آب. پیش از آنکه شلوغی تیر و مرداد از راه برسد، این روزها فرصتی مناسب برای کشف چهرهای متفاوت از طبیعت ایران هستند.
منبع: خبرآنلاین