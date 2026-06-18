وزیر خارجه ترکیه، روز پنجشنبه در سفر به روسیه اعلام کرد ایالات متحده و ایران بر سر عناصر کلیدی به توافق اصولی رسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران در جریان سفر خود به روسیه اعلام کرد که ایالات متحده و ایران بر سر عناصر کلیدی به توافق اصولی رسیده‌اند، اما مسائل فنی از جمله سرنوشت اورانیوم غنی‌شده ایران و نحوه اجرای ممنوعیت احتمالی غنی‌سازی در آینده، همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

فیدان گفت تیم‌های فنی هنوز باید تعیین کنند که چگونه ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در ایران رقیق، نظارت و تأیید خواهد شد. وی افزود که شرایط زمان جنگ، بی‌اعتمادی متقابل و تحولات منطقه‌ای از جمله اشغال لبنان توسط اسرائیل، مذاکرات بین واشنگتن و تهران را کند کرده است. فیدان هر دو طرف را به انجام مذاکرات مستقیم تشویق کرده است.

وزیر خارجه ترکیه همچنین سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل را «یک مشکل جهانی» خواند و گفت که اسرائیل به دنبال ویرانی در منطقه و اشغال برخی کشور‌ها و استفاده از تروریسم است. وی ابراز امیدواری کرد که واکنش دیپلماتیک فزاینده علیه اسرائیل به نتایجی منجر شود.

نشست ناتو در آنکارا

فیدان در مورد نشست آتی ناتو در آنکارا گفت که تصمیمات کلیدی بدون دونالد ترامپ قابل اتخاذ نیست. بسیاری از کشور‌های اروپایی معتقدند میزبانی ترکیه مهم‌ترین عامل برای حضور ترامپ است. وی تأکید کرد که اگر میزبان ترکیه نبود، ترامپ در این نشست شرکت نمی‌کرد و عملاً اعلام می‌کرد که به آن اهمیت نمی‌دهد. فیدان گفت که مقدمات نشست ۷ تا ۸ ژوئیه به شدت در حال انجام است.

جنگ روسیه و اوکراین و قفقاز جنوبی

فیدان در مورد جنگ روسیه و اوکراین گفت که موضع مسکو بدون تغییر باقی مانده و مقامات روسیه معتقدند که تا زمانی که مسئله دونتسک حل نشود، پیشرفتی حاصل نخواهد شد. در مورد قفقاز جنوبی، فیدان اعلام کرد که طرف‌ها برای فعال‌سازی پلتفرم منطقه‌ای ۳+۳ توافق کرده‌اند. وی بر لزوم اولویت همکاری منطقه‌ای بر رقابت تأکید کرد و گفت که برای صلح و ثبات باید تغییر رویه داد. فیدان همچنین اعلام کرد که ترکیه برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان آماده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر خارجه ترکیه ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
آقای قالی باف وعراقچی حیله های این کشورها را نخورند اینه همسان نوچه ترامپ هستند
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