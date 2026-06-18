معاون اداره‌کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از مجموع حدود ۱۰۴ هزار خودروی فعال در اختیار دستگاه‌های دولتی، نزدیک به ۳۳ هزار دستگاه مشمول سن فرسودگی هستند و برنامه‌ریزی برای خروج و جایگزینی آن‌ها در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - نرگس نیروبخش معاون اداره‌کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی  با اشاره به مبانی قانونی خروج خودروهای فرسوده گفت: بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. همچنین در اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، آیین‌نامه اجرایی این قانون با هدف کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی، ارتقای ایمنی و افزایش بهره‌وری ناوگان خودرویی به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

وی افزود: مطابق جدول ماده ۲ این آیین‌نامه، سن فرسودگی انواع خودروها و موتورسیکلت‌ها تعیین شده و بر اساس مواد ۶ و ۹ آن، تردد وسایل نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان‌شهرها ممنوع است. همچنین هرگونه استفاده، نگهداری، فروش یا واگذاری خودروهای فرسوده دولتی در دستگاه‌های اجرایی، دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه ممنوع شده و دستگاه‌ها باید نسبت به خروج این خودروها بدون استفاده از تسهیلات دولتی اقدام کنند.

معاون اداره‌کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت با بیان اینکه به دستگاه‌های اجرایی برای تعیین تکلیف و جایگزینی خودروهای فرسوده دو سال فرصت داده شده بود، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از سامانه جامع خودروهای دولتی، از حدود ۱۰۴ هزار دستگاه خودروی فعال در اختیار دستگاه‌های دولتی، حدود ۳۳ هزار دستگاه مشمول سن فرسودگی هستند.

نیروبخش ادامه داد: در همین راستا، اداره‌کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت با هماهنگی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، برنامه‌ریزی لازم را برای خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی آن‌ها با خودروهای مناسب اداری و عملیاتی انجام داده است.

وی با اشاره به چالش‌های این فرآیند تصریح کرد: خروج یکباره خودروهای فرسوده می‌تواند بر روند خدمات‌رسانی و انجام مأموریت‌های دستگاه‌ها تأثیر بگذارد، زیرا بسیاری از این خودروها در حوزه‌های عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، نوسازی ناوگان دولتی نیازمند تأمین اعتبار است و افزایش قیمت خودروها این موضوع را دشوارتر کرده است.

معاون اداره‌کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از خودروهای فرسوده با تأمین اعتبار، از رده خارج شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان امسال، فرآیند خروج این خودروها به‌صورت کامل محقق شود. به گفته وی، جایگزینی خودروهای فرسوده نیز به‌تدریج و متناسب با اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است.

 

برچسب ها: خودروی فرسوده ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
پایش برخط تردد ناوگان دیزلی برای جلوگیری از انحراف سوخت
آیین نامه اجرایی واردات خودرو سواری منتشر شد
قیمت قطعی فروش ۱۱ خودرو وارداتی اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
ابنارو کجا میبرن ایا ابن خودرو هارو باز میسازن وارد بازار تولید میکن
۰
۰
پاسخ دادن
یارانه خرداد به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳۰ خرداد
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
خروج یک فروند هواپیمای RJ۱۰۰ هواپیمایی مهر از باند مهرآباد/ حادثه بدون مصدومیت پایان یافت
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات شوینده کشور از ابتدای سال/ افزایش قیمت دوباره در راه است + فیلم
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
بورس میان شناسایی سود و ورود تقاضای جدید
دستورالعمل جامع مدیریت انرژی صادر شد
آخرین اخبار
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در چند محور تهران و البرز
جمع‌آوری گاز‌های مشعل به ۹ میلیون مترمکعب در روز رسید
دستورالعمل جامع مدیریت انرژی صادر شد
بورس میان شناسایی سود و ورود تقاضای جدید
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
ضرورت خرید حمایتی روزانه ۳ هزار تن مرغ از سطح بازار
نخستین مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای طرح‌های ریلی صادر شد
یارانه خرداد به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
۶۸ میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص داده شد
هدف‌گذاری تبدیل شهر فرودگاهی امام به «قطب نوآوری» در صنعت هوانوردی
سالانه ۲۰ میلیون تن غلات باید وارد شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳۰ خرداد
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات شوینده کشور از ابتدای سال/ افزایش قیمت دوباره در راه است + فیلم
اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین
خروج یک فروند هواپیمای RJ۱۰۰ هواپیمایی مهر از باند مهرآباد/ حادثه بدون مصدومیت پایان یافت
تضمین پایداری شبکه برق در اوج بار تابستان با دانش بومی؛ بازسازی ترانسفورماتور نیروگاه اصفهان به پایان رسید
مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
افزایش ۹ هزار و ۱۳ واحدی شاخص کل بورس
فرصت راهبردی برای حضور ‌شرکت‌های ایرانی در بازار تاجیکستان
آماده‌سازی ۱۵۰۰ واحد مسکن اجاره‌ای در استان تهران +فیلم
مصرف شکر در ماه محرم به ۲۸۰ هزار تن می‌رسد/ضرورت واردات ۷۵۰ هزار تن شکر در نیمه نخست سال
تحول در ارائه سرویس‌های مبتنی بر ICT در آینده نزدیک
حجم تعاملات ۴هزار میلیارد تومانی بین بانک مسکن و مخابرات تا دو سال آینده
افزایش بهره‌وری با اجرای قانون کاهش هزینه‌های اجتماعی
توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در شبکه بانکی کشور کلید خورد
بانک مرکزی: نرخ سود هنوز تعیین تکلیف نشده است
مبلغ تسهیلات مسکن پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست/ برخی از سامانه‌های مسکن در شهر‌ها فعال نیستند
بانک مرکزی: بازگشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نیست