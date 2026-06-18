باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - نرگس نیروبخش معاون ادارهکل مدیریت اموال و داراییهای دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مبانی قانونی خروج خودروهای فرسوده گفت: بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفاند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. همچنین در اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، آییننامه اجرایی این قانون با هدف کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی، ارتقای ایمنی و افزایش بهرهوری ناوگان خودرویی به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
وی افزود: مطابق جدول ماده ۲ این آییننامه، سن فرسودگی انواع خودروها و موتورسیکلتها تعیین شده و بر اساس مواد ۶ و ۹ آن، تردد وسایل نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است. همچنین هرگونه استفاده، نگهداری، فروش یا واگذاری خودروهای فرسوده دولتی در دستگاههای اجرایی، دو سال پس از لازمالاجرا شدن این آییننامه ممنوع شده و دستگاهها باید نسبت به خروج این خودروها بدون استفاده از تسهیلات دولتی اقدام کنند.
معاون ادارهکل مدیریت اموال و داراییهای دولت با بیان اینکه به دستگاههای اجرایی برای تعیین تکلیف و جایگزینی خودروهای فرسوده دو سال فرصت داده شده بود، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات استخراجشده از سامانه جامع خودروهای دولتی، از حدود ۱۰۴ هزار دستگاه خودروی فعال در اختیار دستگاههای دولتی، حدود ۳۳ هزار دستگاه مشمول سن فرسودگی هستند.
نیروبخش ادامه داد: در همین راستا، ادارهکل مدیریت اموال و داراییهای دولت با هماهنگی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، برنامهریزی لازم را برای خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای مناسب اداری و عملیاتی انجام داده است.
وی با اشاره به چالشهای این فرآیند تصریح کرد: خروج یکباره خودروهای فرسوده میتواند بر روند خدماترسانی و انجام مأموریتهای دستگاهها تأثیر بگذارد، زیرا بسیاری از این خودروها در حوزههای عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی مورد استفاده قرار میگیرند. از سوی دیگر، نوسازی ناوگان دولتی نیازمند تأمین اعتبار است و افزایش قیمت خودروها این موضوع را دشوارتر کرده است.
معاون ادارهکل مدیریت اموال و داراییهای دولت در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از خودروهای فرسوده با تأمین اعتبار، از رده خارج شدهاند و پیشبینی میشود تا پایان تابستان امسال، فرآیند خروج این خودروها بهصورت کامل محقق شود. به گفته وی، جایگزینی خودروهای فرسوده نیز بهتدریج و متناسب با اعتبارات پیشبینیشده در بودجه دستگاههای اجرایی در حال انجام است.