کارشناس هواشناسی از تداوم پایداری جوی و افزایش تدریجی دما در مازندران تا یکشنبه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم پایداری جوی در استان تا یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: آسمان استان در این مدت صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش تدریجی دما خواهد بود.

او افزود: تنها برای امروز پنجشنبه، در ساعات بعدازظهر و شب، در دامنه‌ها و ارتفاعات استان به‌ویژه ارتفاعات غربی، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

حمیدی با اشاره به شرایط مناسب جوی برای فعالیت‌های کشاورزی، گفت: باغداران و شالیکاران می‌توانند از روز‌های پیش‌رو برای انجام عملیات سم‌پاشی استفاده کنند، زیرا با افزایش دما در ساعات بعدازظهر، شرایط برای این فعالیت کاملاً مناسب است.

کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: از اواخر روز یکشنبه به‌تدریج افزایش ابر، وزش باد و رگبار‌های پراکنده در استان آغاز می‌شود.

او افزود: برای روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه علاوه بر وقوع رگبار‌های پراکنده، کاهش نسبی دما نیز در سطح استان رخ خواهد داد.

حمیدی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای خزر دارای موج کوتاه است و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب پیش‌بینی می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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