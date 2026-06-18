باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - این مراسم معنوی هم‌زمان با سراسر کشور و با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و بزرگداشت مقام حضرت علی‌اصغر (ع) با حضور عاشقان اهل‌بیت(ع)، مادران و کودکان حسینی در شهر سنندج برپا خواهد شد.

در این همایش که از ساعت ۱۰ صبح در مهدیه سنندج آغاز می‌شود، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

همچنین، فضای معنوی این آیین با نوای مداحان اهل‌بیت (ع)، حاج مهدی اسدی و حاج حیدر درویشی، عطرآگین خواهد شد.

همایش شیرخوارگان حسینی(ع) هر ساله در نخستین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف استان کردستان برگزار می‌شود و با استقبال گسترده مردم، به‌ویژه بانوان و خانواده‌ها همراه بوده و فضایی معنوی و سرشار از عشق و ارادت به خاندان اهل‌بیت(ع) را در استان رقم زده است.