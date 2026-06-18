نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بولینگ پیوند اعضاء جمهوری اسلامی ایران به میزبانی شهرستان ساری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم ملی بولینگ پیوند اعضای جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری اردوی ۴روزه تمرینات خود را در مجموعه ورزشی کاسپین آبی رفاه ساری آغاز کرد.

این اردو در ۲ بخش آقایان و بانوان باحضور ورزشکارانی از ۷ استان کشور با مربیگری مریم طباطبایی جهت آماده سازی اعزام به مسابقات جهانی بلژیک برگزار می‌شود.

در اولین روز تمرین این اردو علیرضا کامکار مدیر تیم‌های ملی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء، حسین فرهادی رئیس و عهدیه قلی تبار نایب رئیس هیات استان از تمرینات تیم ملی بازدید داشتند.