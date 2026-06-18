باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات سفر اخیر خود به جمهوری قزاقستان گفت: این سفر در ادامه سفر آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان و با هدف پیگیری توافقات و تفاهمات انجامشده در آن سفر انجام شد.
وی افزود: مهمترین موضوعی که قطعاً در میزان افزایش تجارت بین دو کشور اثرگذار خواهد بود و سطح مبادلات را بالا خواهد برد، ترانزیت و حملونقل بین دو کشور و البته ترانزیت کالا از مسیر ایران و قزاقستان است؛ بهویژه با توجه به اینکه دو کشور میتوانند بهعنوان حلقه واسط میان شرق و غرب نقشآفرینی کنند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین راستا، جلساتی با معاون نخستوزیر، وزیر اقتصاد، وزیر تجارت و همگرایی، و وزیر حملونقل قزاقستان تنظیم و برگزار شد و در هر سه ملاقات، بر ارتقای سطح ترانزیت و حل مشکلات موجود از جمله حمل بار از طریق ریل و حملونقل جادهای تأکید شد.
صادق تصریح کرد: در این دیدارها، پیشنهادهایی نیز با وزیر حملونقل قزاقستان مطرح شد؛ از جمله اینکه چین بهعنوان چشمه بار و مبدأ انتقال کالا به قزاقستان و از قزاقستان به جمهوری اسلامی ایران و ایران نیز بهعنوان دروازهای برای دسترسی به اروپا، ترکیه و کشورهای جنوب قفقاز عمل کند. همچنین موضوع دسترسی قزاقستان به آبهای آزاد از طریق چابهار نیز مطرح شد که این ابتکارات همگی مورد استقبال قرار گرفت.
وی بیان داشت: در خصوص اجراییکردن این پیشنهادات و ارتقای حملونقل ریلی و جادهای بین قزاقستان و ایران نیز تفاهماتی حاصل شد و بر توسعه ارتباطاتی که شکل خواهد گرفت، تأکید شد.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید در این سفر، مکان یابی هابهای لجستیکی برای انبار کالا و بازتوزیع کالا در مسیر ترانزیت بود؛ هم در قزاقستان و هم در جمهوری اسلامی ایران. با توجه به تفاهم قبلی انجامشده و اراضیای که در بندر شهید رجایی بندرعباس مورد تفاهم و توافق قرار گرفته بود تا در اختیار جمهوری قزاقستان برای سرمایهگذاری قرار گیرد، بازدیدی نیز از بندر خشک «خارگوس» انجام شد.
وی افزود: بر اساس پیشنهادات مطرحشده و استقبالی که از سوی جمهوری قزاقستان صورت گرفت، قطعاً سرمایهگذاران داخلی کشور نیز با توجه به دستاوردهای این سفر، بررسیهای لازم را انجام خواهند داد تا هابهای لجستیکی در کشور قزاقستان، در بندر خشک خارگوس و بندر اکتائو و در ایران نیز در بندر امیرآباد، آپرین، چابهار و بندرعباس شکل بگیرد.
صادق تصریح کرد: همه ما آگاهیم که قزاقستان به جهت موقعیت خاص خود و بهعنوان یکی از کانونهای مهم تأمین غلات در جهان، برای شکلگیری این هابهای لجستیکی در کشور ایران چشمانداز بسیار خوبی خواهد داشت؛ بهویژه با توجه به تغییرات آبوهوایی و اقلیمی پیشرو، این تفاهمات و توافقات از سطح گفتوگو به عملیات نزدیکتر شده است.
وی ادامه داد: با توافقی که انجام گرفت، طی کوتاهترین مدت، طرف قزاقستانی در بندر شهید رجایی حضور خواهد یافت و سرمایهگذار نیز اراضی را تحویل خواهد گرفت.
وزیر راه و شهرسازی در جمعبندی این سفر گفت: آنچه در این سفر اتفاق افتاد، شامل هم جلسات دوجانبه و هم بازدیدهایی بود که قطعاً در ارتقای روابط و تعاملات میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان اثرگذار خواهد بود و آثار مثبت آن برای هر دو کشور ملموس خواهد بود. عزت و سربلندی هر دو کشور را نیز آرزو میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: در این سفر، درباره ارتقای مبادلات تجاری صحبت شد و یکی از محورهایی که با وزیر اقتصاد، وزیر تجارت و وزیر حملونقل مطرح شد، ارتقای سطح روابط در حوزه گردشگری نیز بود؛ چرا که قطعاً گردشگر ایرانی به قزاقستان و گردشگر قزاقستانی به ایران، هم به تعمیق روابط فرهنگی و تمدنی دو کشور کمک میکند و هم سطح تعاملات تجاری را افزایش میدهد.
برنامه ریزی برای برقراری مجدد پروازها بین دو کشور
صادق ادامه داد: پیشتر پروازهایی بین دو کشور برقرار بود، اما تعداد آنها کاهش یافته بود. مقرر شد شرکتهای هواپیمایی که در ایران تمایل دارند و شرکتهای هواپیمایی قزاقستان که آمادگی و تمایل دارند، با برگزاری جلسات میان سازمانهای هواپیمایی دو کشور به نتیجه برسند تا این خطوط دوباره برقرار شود.
وی افزود: هر دو کشور از افزایش تعداد پروازها استقبال کردند؛ از جمله پروازهای آلماتی به تهران و شاید شهرهای دیگر قزاقستان به شهرهای گردشگرپذیر جمهوری اسلامی ایران. این موضوع نیز مورد توافق دو طرف بود و در تلاشیم بهزودی این پروازها برقرار شود.
منبع: ایرنا