رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور به تقویت توریست سلامت در گیلان اشاره کرد و گفت : با توسعه زیر ساخت های درمانی گیلان ارز آوری در این حوزه افزایش می یابد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ محمد رئیس زاده ، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور امروز در جلسه شورای عالی نظام پزشکی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شده بود، گفت : گیلان با توجه شرایط جغرافیایی دارای تاریخ درخشانی است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه گیلان ۸ هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب کرده است، افزود:۲۲۰ شهرستان کشور دارای شعبه نظام پزشکی است .

وی تصریح کرد : با توجه به حجم عظیم مسافر خدمات ارزشمندی در این ایام در گیلان ارائه شده است، از ارائه خدمات درمانی این استان با وجود مشکلات کمال تقدیر و تشکر را دارم.

رئیس زاده به توریست سلامت استان اشاره و خاطر نشان کرد: در توریست سلامت این استان می تواند نقش برجسته ای را ایفا کند، استان گیلان این ظرفیت گردشگری را دارد که توریست سلامت کشور شود.



رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور افزود: جاذبه های سلامت می تواند با ارائه خدمات زمینه ارز آوری این استان را افزایش دهد .‌

وی به هزینه های جانی و مالی در تصادفات جاده ای اشاره و اذعان داشت : تروریست سلامت باید تقویت شود، این طرح در اکثر استان های که قابلیت دارد باید اجرایی شود.‌



گیلان نیازمند توسعه زیر ساخت های درمانی است



جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، در این نشست، با تأکید بر نقش اثرگذار سازمان نظام پزشکی در ارتقای نظام سلامت کشور، گفت : از این نهاد تخصصی انتظار می‌رود فراتر از منافع صنفی، مطالبات مردم را در اولویت قرار داده، بر روند ارائه خدمات درمانی نظارت مؤثر داشته باشد و با ارائه تذکرات کارشناسی، در اصلاح امور حوزه سلامت نقش‌آفرینی کند.



کوچکی‌نژاد گفت: یکی از چالش‌های جدی، بدهی سنگین بیمه‌ها به مراکز درمانی است؛ موضوعی که موجب شده برخی بیمارستان‌های خصوصی در مقاطعی از پذیرش بیماران بیمه‌ای خودداری کنند و در نهایت بار اصلی درمان بر دوش مراکز دولتی قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه استان گیلان در ایام تعطیلات و افزایش چشمگیر جمعیت شناور، خاطرنشان کرد: گیلان به دلیل ورود مستمر مسافران و مهاجران، بیش از بسیاری از استان‌های کشور با افزایش تقاضا برای خدمات درمانی مواجه است، اما متناسب با این شرایط، امکانات و زیرساخت‌های درمانی در استان توسعه نیافته است.

دیالیز ۸۲۱ بیمار گردشگر در ایام جنگ رمضان



دکتر محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست گفت : جامعه پزشکی گیلان جزء برجسته های کشوری است، گیلان در ایام جنگ رمضان میزبان و خادم کل کشور بود.

وی تصریح کرد : گیلان در جنگ رمضان ۸۲۱ بیمار دیالیز انجام داد، گیلان ۱۵۷۲ بیمار دیالیز دارد.‌

آشوبی با تاکید بر اینکه هر تعداد گردشگر که به گیلان سفر می کردند خدمات پزشکی ارائه می شد و هیچ محدودیتی وجدد نداشت، افزود : در این ایام شیمی درمانی برای مسافران انجام می شد ، در ایام جنگ رمضان ۸ میلیون مسافر به جمعیت گیلان اضافه شد.