شهروندخبرنگار ما به مناسبت ماه محرم و سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) فیلمی از برپایی روضه خانگی در شهرستان نهاوند را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ماه محرم تنها عزاداری و روضه خانگی ویژه بانوان به سبک سنتی و قدیمی در منزل شهید سهرابی روستای تکه از توابع بخش مرکزی شهرستان نهاوند استان همدان به مدت ۱۳ شب با حضور پرشور بانوان برگزار می‌شود.این برنامه با اجرای ویؤه برنامه‌های متنوع مذهی مانند زیارت عاشورا، روضه خوانی و عزاداری و پذیرایی از سوگواران همراه است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

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برچسب ها: ماه محرم ، مناسبت های مذهبی ، ایام سوگواری محرم
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