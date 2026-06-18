رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه بر گسترش همکاری‌های بانکی، افزایش تجارت دوجانبه، تقویت کریدور شمال تأکید کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی  رئیس‌کل بانک مرکزی ایران  در دیدار با الویرا نابیولینا رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه با قدردانی از ابراز همدردی مقام‌های روسیه برای شهادت مقام معظم رهبری و مردم ایران، به مقاومت نیرو‌های مسلح و ایرانیان در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: ایران به دنبال تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با روسیه است.

رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه نیز بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل از کشور‌های ثالث تأکید کرد و گفت: استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات تجاری و توسعه ارتباطات بانکی میان دو کشور می‌تواند اثر تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران و روسیه کاهش دهد.

توافق برای فعال‌سازی کمیته دائمی بانکی میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه

در پایان این دیدار، دو طرف بر فعال‌سازی کمیته دائمی بانکی میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه برای پیگیری و تسریع در اجرای برنامه‌های مشترک بانکی و مالی توافق کردند.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: ایران و روسیه ، بانک مرکزی
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