باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی ایران در دیدار با الویرا نابیولینا رئیسکل بانک مرکزی روسیه با قدردانی از ابراز همدردی مقامهای روسیه برای شهادت مقام معظم رهبری و مردم ایران، به مقاومت نیروهای مسلح و ایرانیان در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: ایران به دنبال تقویت روابط اقتصادی و سیاسی با روسیه است.
رئیسکل بانک مرکزی روسیه نیز بر ضرورت ایجاد زیرساختهای مالی مستقل از کشورهای ثالث تأکید کرد و گفت: استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری و توسعه ارتباطات بانکی میان دو کشور میتواند اثر تحریمها را بر اقتصاد ایران و روسیه کاهش دهد.
توافق برای فعالسازی کمیته دائمی بانکی میان بانکهای مرکزی ایران و روسیه
در پایان این دیدار، دو طرف بر فعالسازی کمیته دائمی بانکی میان بانکهای مرکزی ایران و روسیه برای پیگیری و تسریع در اجرای برنامههای مشترک بانکی و مالی توافق کردند.
منبع: بانک مرکزی