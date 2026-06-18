باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت طلا و نقره روز پنج‌شنبه بیش از ۱ درصد افزایش یافت، پس از اننتشار گزارشی مبنی بر اینکه ایالات متحده و ایران یادداشت تفاهم خود را به صورت از راه دور امضا کرده‌اند و این توافق به مرحله اجرا درآمده است. معامله‌گران همچنین تصمیم روز گذشته فدرال رزرو آمریکا برای حفظ نرخ بهره را بررسی کردند.

طلا در ساعت ۲:۲۹ بامداد به وقت شرقی با ۱.۰۹ درصد افزایش به ۴۳۰۳.۹۸ دلار در هر اونس رسید و نقره یک دقیقه بعد ۱.۲۷ درصد افزایش یافت و به ۶۸.۷۹ دلار در هر اونس رسید. د

ر همین حال، پلاتین در ساعت ۲:۳۰ بامداد ۰.۲۰ درصد کاهش یافت و به ۱۷۵۹.۰۵ دلار در هر اونس رسید، در حالی که پالادیم در ساعت ۲:۳۱ بامداد ۰.۶۳ درصد کاهش یافت و به ۱۳۱۹.۱۶ دلار در هر اونس رسید.

منبع: رویترز