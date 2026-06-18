توسعه کنترل بیولوژیک، اولویت محوری سازمان جهاد کشاورزی مازندران در راستای کاهش مصرف سموم شیمیایی، ارتقای سلامت محصولات و تحقق کشاورزی پایدار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به سیاستهای کلی سازمان در مدیریت تلفیقی آفات، گفت: کنترل بیولوژیک نهتنها یک راهکار جایگزین، بلکه ستون اصلی کشاورزی مقاوم و کمنهاده است.
او افزود:هر هکتار رهاسازی موفق تریکوگراما، مصرف صدها لیتر سم را کاهش میدهد و از این رو حمایت از مراکز تولید این عوامل، خط قرمز برنامههای ما محسوب میشود.
باقری گفت: در سال جاری، برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تولید مراکز فعال و ایجاد زیرساختهای جدید در دست اقدام است تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مزارع برنج، مرکبات و صیفیجات استان باشیم. این اقدام، گامی بلند در جهت تحقق شعار «تولید محصول سالم، حفظ محیط زیست و سلامت جامعه» خواهد بود.
او نیز در تکمیل این موضوع با بیان اینکه زنجیره تولید دام و طیور بهطور مستقیم به کیفیت خوراک دام وابسته است، افزود: توسعه کنترل بیولوژیک در بخش زراعی و باغی، ضمن کاهش باقیمانده سموم در علوفه و کنسانتره، به ارتقای شاخصهای بهداشتی دام و کاهش هزینههای درمانی دامداران کمک میکند. این همافزایی میان دو بخش گیاهی و دامی، زمینهساز تحقق امنیت غذایی پایدار و صادرات محصولات باکیفیت خواهد بود.
باقری گفت: هرگونه سرمایهگذاری در تولید عوامل بیولوژیک، بازگشت سرمایهای چندبرابر در کاهش خسارتهای ناشی از سموم، افزایش بهرهوری دام و حفظ منابع آب و خاک خواهد داشت و ما از تمامی طرحهای دانشبنیان در این حوزه حمایت کامل به عمل میآوریم.