سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و انهدام یک کارگاه تولید محصولات بهداشتی با نشان تجاری جعلی و دستگیری متهم اصلی این پرونده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مسلم میر احمدی سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر جعل نشان تجاری یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم بهداشتی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد افرادی با سوءاستفاده از نام و نشان تجاری این شرکت، در کارگاهی واقع در شهرستان نمین استان اردبیل اقدام به تولید تیغ اصلاح صورت تقلبی کرده و محصولات تولیدی را در سطح آن شهرستان و همچنین استان تهران توزیع می‌کنند.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران ادامه داد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، صحت گزارش و وقوع جرم محرز شد. در ادامه، موضوع به دادسرای ناحیه ۲۶ تهران اعلام و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم بازپرسی ارجاع شد. با صدور نیابت قضایی، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری به همراه کارشناسان و نمایندگان شرکت اصلی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی تصریح کرد: کارآگاهان پس از انجام تشریفات قانونی و با همکاری پلیس آگاهی شهرستان نمین، وارد کارگاه مذکور شده و در بازرسی از محل موفق به کشف ۱۰۰ هزار عدد تیغ اصلاح فله‌ای تقلبی، ۲۵ هزار عدد کارتن خالی با نشان تجاری جعلی و ۴۵۰ کارتن تیغ اصلاح پنج‌تایی معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ عدد محصول آماده عرضه شدند.

سرهنگ میر احمدی خاطرنشان کرد: در این عملیات یک نفر متهم شناسایی و دستگیر شد که در تحقیقات انجام‌شده به جعل نشان تجاری و تولید محصولات تقلبی اعتراف کرد.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات پرونده گفت: متهم با دستور مرجع قضایی در اختیار پلیس قرار دارد و بررسی‌ها برای شناسایی ابعاد دیگر این فعالیت مجرمانه، همدستان احتمالی و سایر جرایم مرتبط ادامه دارد.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس آگاهی ، نشان تجاری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
با سلام و درود بی پایان از عوامل پیگیر جرم و کلاهبرداری این شیادان بی وجدان امید است که هر روز جامعه با پلیس مقتدر و قابل اعتماد در جامعه برخودار و اینده روشنی را پایه ریزی در خدمت ملت داشته باشیم انشالله
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