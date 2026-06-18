رئیس کل دادگستری استان خوزستان از صدور حکم قطعی در پرونده قاچاق گسترده سوخت در خلیج فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس دادگستری خوزستان اظهار کرد: در پی کشف ۶۶۰ هزار و ۷۴۷ لیتر گازوئیل قاچاق در خلیج فارس توسط ضابطین، پرونده‌ای در مراجع قضایی شهرستان ماهشهر تشکیل و پس از طی تشریفات قانونی در دادگاه بدوی و صدور حکم، در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نیز مسیر قانونی طی و ضمن رسیدگی، رای صادره مورد تایید و قطعیت یافت.

وی افزود: دادگاه با احراز وقوع جرم، متهمان را به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد که میزان آن ۴۲۲ میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۸۰ هزار ریال (بیش از ۴۲ میلیارد تومان) تعیین شده است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد: همچنین در این پرونده، سوخت مکشوفه به نفع دولت و کشتی حامل سوخت قاچاق به عنوان وسیله ارتکاب جرم ضبط شد.

دهقانی تصریح کرد: افزون بر مجازات‌های مالی، برای عاملان این پرونده در مجموع ۹ سال حبس تعزیری صادر شده است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه قاچاق سازمان‌یافته و اخلال در نظام اقتصادی کشور با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

منبع: دادگستری خوزستان