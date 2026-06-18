گلاره ناظمی مسئول برگزاری مسابقات فوتبال زنان سازمان لیگ، ضمن اعلام آغاز نقل و انتقالات از مرداد، تأکید کرد فصل جدید لیگ برتر زنان، شهریورماه با حضور تمامی تیم‌ها، شروع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- با پایان یافتن فصل گذشته لیگ برتر فوتبال زنان و قهرمانی تیم خاتون بم، اکنون تیم‌ها خود را برای حضور در فصل جدید آماده می‌کنند. در پایان فصل گذشته، دو تیم فراایساتیس فارس و یاسام کردستان به لیگ دسته یک سقوط کردند، در حالی که تیم‌های استقلال تهران و وارش نوشهر به عنوان تیم‌های صعودکننده از لیگ یک، فصل جدید را در لیگ برتر آغاز خواهند کرد. 

گلاره ناظمی، مسئول برگزاری مسابقات فوتبال زنان سازمان لیگ، درباره جزئیات تقویم فصل جدید اعلام کرد: «تیم‌ها از اوایل مرداد ماه فرصت دارند تا نقل و انتقالات تابستانی خود را آغاز کنند. پیش‌بینی می‌شود که فصل جدید لیگ برتر در ۱۰ روز ابتدایی شهریور ماه کلید بخورد. همچنین، لیگ دسته یک نیز حدود یک تا ده روز پس از شروع لیگ برتر آغاز خواهد شد.»

با وجود برخی شایعات مبنی بر عدم حضور تیم خاتون بم در فصل جدید، ناظمی این موضوع را تکذیب کرد و تاکید نمود: «تا به این لحظه هیچ تیمی انصراف خود را به صورت رسمی اعلام نکرده است و تمامی تیم‌ها در تلاش برای حضور در لیگ امسال هستند. خاتون بم نیز با جذب اسپانسر جدید و شرایطی متفاوت، قطعاً در مسابقات شرکت خواهد کرد و طبق آخرین اخبار، حضوری فعال خواهد داشت.»

فصل آتی لیگ برتر فوتبال زنان با حضور ۱۰ تیم برگزار خواهد شد که اسامی آنها به شرح زیر است:

پرسپولیس، استقلال، خاتون بم، گل گهر سیرجان، سپاهان اصفهان، ملوان بندرانزلی، ایستا البرز، پالایش گاز ایلام، وارش نوشهر، آوا تهران

این فصل با حضور تیم‌های جدید و تغییرات احتمالی در ترکیب تیم‌ها، انتظار می‌رود شاهد رقابت‌های جذاب و هیجان‌انگیزی در فوتبال زنان باشیم.

برچسب ها: فوتبال ، فوتبال زنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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United States of America
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
افرین به بانوان فوتبالیست
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