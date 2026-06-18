باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی، بهمراه همت باقرزاده مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان در دیدار با صمد کارا مدیر هلدینگ درسا ناکلیه پترول ترکیه در شهر بندری مرسین، گفت: در راستای تفویض اختیار هیئت دولت به استانداران مرزی، با حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان، بمنظور توسعه مبادلات تجاری، تأمین نیازهای بازار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، فرآیند صادرات و واردات کالا توسط شبکه تعاون روستایی، وارد مرحله جدیدی شد.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، زمینه لازم برای تسهیل صادرات محصولات تولیدی و همچنین واردات کالاهای اساسی مورد نیاز روستابازارهای تروکا مارکت، با کشور ترکیه فراهم شده است.

سجاد حسامی با تأکید بر گسترش تعاملات اقتصادی با بازارهای منطقه‌ای و بین المللی، اظهار داشت: با حمایت استاندار آذربایجان غربی و درایت مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات، بعنوان مهم‌ترین راهبرد تحقق رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، بزودی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی تعاون روستایی محقق می شود.

منبع: تعاون روستایی