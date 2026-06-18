آلمان کشتی‌های خود را برای عملیات احتمالی پاک‌سازی مین در هرمز اعزام می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، روز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران در بروکسل اعلام کرد که آلمان دو کشتی را به دریای سرخ اعزام می‌کند تا در صورت نیاز برای عملیات پاک‌سازی مین در تنگه هرمز آماده باشند.

پیستوریوس با حضور در نشست ناتو گفت: «همین الان که صحبت می‌کنیم، کشتی مین‌روب فولدا و کشتی تدارکاتی موزل در حال عبور از کانال سوئز به سمت دریای سرخ هستند.»

به گفته وزیر دفاع آلمان، هرگونه مشارکت این کشور در عملیات مین‌روبی مستلزم موافقت ایران و عمان است و به نتایج مذاکرات جاری آمریکا و ایران بستگی دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: مین روب ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
کسی از آلمان کمک خواست؟؟ پا برهنه میدوئه وسط 🙄
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اینو
کم داشتیم

میخواد اینطوری از پول های بلوکه ایران سهم بگیره

لاشخورها دس بردار نمیشن تا

بمب هسته ی نداشته باشیم اونم ب تعداد زیاد
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