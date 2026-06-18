باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، روز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران در بروکسل اعلام کرد که آلمان دو کشتی را به دریای سرخ اعزام می‌کند تا در صورت نیاز برای عملیات پاک‌سازی مین در تنگه هرمز آماده باشند.

پیستوریوس با حضور در نشست ناتو گفت: «همین الان که صحبت می‌کنیم، کشتی مین‌روب فولدا و کشتی تدارکاتی موزل در حال عبور از کانال سوئز به سمت دریای سرخ هستند.»

به گفته وزیر دفاع آلمان، هرگونه مشارکت این کشور در عملیات مین‌روبی مستلزم موافقت ایران و عمان است و به نتایج مذاکرات جاری آمریکا و ایران بستگی دارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه