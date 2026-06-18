باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: فرآیند پیگیری و نظارت بر طرح‌های ابلاغی جهش تولید در بخش شالیزار‌ها با حضور سه کارشناس ناظر و تقسیم‌بندی تخصصی مزارع در حال اجرا می‌باشد.

او با اشاره به جزئیات عملیاتی این پروژه، افزود: سطح کل تحت پوشش این طرح ۳۰۰ هکتار است که به طور دقیق میان مراکز جهاد کشاورزی رستمکلا، زاغمرز و پنجهزاره تقسیم شده و هر کارشناس ناظر مسئولیت پایش و هدایت فنی ۱۰۰ هکتار از این اراضی را بر عهده دارد.

حسینی گفت: از این میزان، ۲۵۰ هکتار به کشت ارقام پرمحصول و ۵۰ هکتار به کشت ارقام محلی اختصاص یافته است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در خصوص طرح‌های واحد تولیدات گیاهی در این طرح جهش، افزود: اجرای طرح انتخاب مشارکتی ارقام یا PVS در مرکز زاغمرز، طرح تغذیه گیاهی یا PNT در مرکز پنجهزاره و پروژه خشکه‌کاری در سطح ۱۱ و نیم هکتار از اراضی مرکز رستمکلا توسط کارشناسان مربوطه در حال پیگیری و اجرا است.

او همچنین به اقدامات حوزه حفظ نباتات اشاره کرد و گفت: اجرای مدیریت تلفیقی آفات یا IPM در تمام ۳۰۰ هکتار تحت پوشش این طرح در دستور کار قرار دارد که طی آن هر کارشناس مسئولیت اجرای دقیق ضوابط گیاه‌پزشکی را در ۱۰۰ هکتار از شالیزار‌های محدوده خود دنبال می‌کند.