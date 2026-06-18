سخنگوی آبفای تهران با اشاره به تداوم شرایط کم‌آبی و کاهش ذخایر سد‌های تأمین‌کننده آب پایتخت، گفت: تهران فقیرترین استان ایران از نظر سرانه منابع آب تجدیدپذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام بخشی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به آغاز هفته مدیریت مصرف آب از ۲۵ خردادماه، اظهار داشت: هفته پایانی خردادماه با هدف ایجاد عزم عمومی برای اصلاح الگوی مصرف و افزایش آگاهی عمومی در آستانه فصل تابستان به عنوان هفته مدیریت مصرف آب نام‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه افزایش دما رابطه مستقیمی با رشد مصرف آب دارد، افزود: میزان بارندگی‌های استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۱۷۵ میلی‌متر رسیده است که در مقایسه با شرایط نرمال ۲۸۰ میلی‌متری، همچنان ۱۰۵ میلی‌متر کسری بارش وجود دارد. 

به‌گفته وی، اگرچه بارندگی‌های ماه‌های اخیر امیدوارکننده بود، اما نتوانست کمبود‌های موجود را جبران کند به‌گونه‌ای که خشکسالی همچنان منابع آب سطحی و زیرزمینی را تحت تأثیر قرار داده است و پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد این فاصله تا پایان تابستان به طور کامل جبران نخواهد شد.

وی تهران را در حال حاضر فقیرترین استان کشور از نظر سرانه منابع آب تجدیدپذیر نام برد و افزود: در حال حاضر سد لار ۹ درصد و سد ماملو ۱۵ درصد آبگیری دارند و مجموع ذخایر سد‌های پنجگانه تهران به حدود ۳۱ درصد ظرفیت رسیده است که با شرایط مطلوب فاصله دارد.

وی با این حال به نتایج مثبت اقدام‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت: همراهی مردم و اقدام‌های انجام‌شده در دستگاه‌های اجرایی موجب شده است میزان مصرف آب نسبت به سال‌های گذشته روند کاهشی داشته باشد و این موضوع امیدوارکننده است.

مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران سپس با اشاره به سرانه مصرف آب در پایتخت، اظهار داشت: الگوی مصرف برای هر شهروند تهرانی ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز، اما سرانه مصرف شهروندان حدود ۱۹۵ لیتر است؛ بنابراین برای رسیدن به شرایط استاندارد، کاهش ۶۵ لیتری مصرف آب برای هر شهروند ضروری است.

وی افزود: اگر ۱۵ میلیون نفر جمعیت استان تهران در این مسیر همراه شوند و هر نفر روزانه ۶۵ لیتر در مصرف آب صرفه‌جویی کند، در مدت یک سال حجمی معادل دو سد امیرکبیر ذخیره خواهد شد.

بخشی یکی از راهکار‌های مهم کاهش مصرف را استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب دانست و گفت: سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به این تجهیزات مجهز شدند و برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال جاری این تعداد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برسد که شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۲ برای دریافت و نصب این تجهیزات اقدام کنند.

وی همچنین کاهش مدت زمان استحمام را از راهکار‌های موثر مدیریت مصرف عنوان کرد و افزود: کاهش پنج دقیقه‌ای زمان استحمام می‌تواند بین ۷۰ تا ۱۰۰ لیتر صرفه‌جویی ایجاد کند و حتی کاهش ۱۰۰ ثانیه‌ای زمان استحمام نیز به صرفه‌جویی حدود ۲۵ لیتر آب منجر می‌شود.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به برنامه‌های هفته مدیریت مصرف، گفت: روز دوشنبه ۲۶ خردادماه با عنوان «خانواده هوشمند و فرهنگ مصرف» نام‌گذاری شده بود و در همین راستا نخستین روستای اطراف تهران با ۴۰۰ اشتراک به طرح نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب پیوست که نشان‌دهنده مشارکت روستا‌ها در مدیریت مصرف است.

بخشی با اشاره به همزمانی هفته مدیریت مصرف با ایام محرم، افزود: ۲۷ خرداد ماه با عنوان «آب، ارزش‌های دینی و حماسه کربلا» نام‌گذاری شده است تا اهمیت حفظ و پاسداشت این نعمت الهی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به تغییر الگوی مصرف آب در ساعت‌های شبانه با توجه به برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال، ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت‌ها، گفت: از آنجا که شمار زیادی از شهروندان برای تماشای رقابت‌های جام جهانی در ساعات پایانی شب بیدار هستند، الگوی مصرف آب نیز دستخوش تغییر شده است و در حالی که بازه زمانی ۱۲ شب تا ۶ صبح، فرصت اصلی برای ذخیره‌سازی آب در مخازن محسوب می‌شود، از شهروندان درخواست می‌کنیم در این ساعت‌ها نیز مدیریت مصرف را مدنظر قرار دهند تا تامین پایدار آب در روز‌های گرم تابستان با کمترین چالش همراه باشد.

منبع: شرکت آبفای تهران

برچسب ها: آب و فاضلاب ، مدیریت مصرف آب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
از نهادهای مردمی کمک گرفته اید ،اینهمه از رعایت مصرف حرف زدید ایا یک سری به اماکن عمومی یا مساجد ووو زدید آیا دستگاه تصفیه آب استخر را دادید تا مانع از تخلیه آب صاحبان استخرها در کشور شوید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اکثرا این زمان کولر ابی روشن میکنند بشه خوابید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
می خواهید آب هم نخوریم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
تنها راه کنترل و منطقی شدن مصرف آب و انرژی،اصلاح و بالا بردن قیمت آن و تقسیم درامد آن بین همه است.قیمت انوع انرژی باید به قیمتی که کشورهای دیگر حاضرند بخرند برسد.
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