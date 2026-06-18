۴ سانحه رانندگی در محور‌های استان فارس ۲۳ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی -  ۴ سانحه رانندگی در جاده‌های شیراز (با ۲ حادثه)، داراب و مرودشت ۲۳ مصدوم به همراه داشت.

تصادف در محور شیراز با ۷ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور شیراز ۷ مصدوم به همراه داشت.

عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: امروز با اعلام گزارش برخورد یک دستگاه خودرو پراید با یک دستگاه خودرو سمند در جاده شیراز - کمربندی صنایع - روبروی خیابان شهامت، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او افزود: این حادثه ۷ مصدوم داشت که کارشناسان اورژانس با حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند و آن‌ها را برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال دادند.

عابد اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

سانحه رانندگی در شیراز با ۶ مصدوم

واژگونی خودرو در شیراز ۶ مصدوم برجای گذاشت.

عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: امروز با اعلام گزارش واژگونی نیسان وانت در شیراز - شهرک گلدشت حافظ - پل روبروی درمانگاه آفرینش به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم به همراه داشت، اضافه کرد: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را برای تکمیل درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

رئیس اورژانس فارس ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام کرد.

حادثه رانندگی در محور داراب با ۵ مصدوم

واژگونی خودرو در جاده داراب ۵ مصدوم برجای گذاشت.

عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در محور داراب، بعد از پمپ بنزین جنت شهر به سمت رکن آباد به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم داشت، افزود: این مصدومان به صورت سرپایی و توسط کارشناسان اورژانس در محل حادثه درمان شدند.

عابد بیان کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

حادثه رانندگی در محور مرودشت با ۵ مصدوم

واژگونی خودرو در محور مرودشت - خرامه ۵ نفر را راهی بیمارستان کرد.

عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با اعلام گزارش واژگونی خودرو پراید در محور مرودشت - خرامه، روستای مهمان آباد، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او تصریح کرد: این سانحه ۵ مصدوم به همراه داشت که کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه، حادثه دیدگان رابرای ادامه درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت انتقال دادند.

عابد افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۴ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف ، سانحه رانندگی
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