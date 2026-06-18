باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی، آییننامه اجرایی مربوط بههمراه آخرین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و مطابق اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و پذیرش آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ که در زمان ثبتنام توسط این سازمان منتشر میشود، صورت خواهد گرفت.
بر این اساس، عناوین دروس امتحانی، ضرایب دروس و رشتهگرایشهای هر یک از مجموعههای امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ در سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.
نکات مهم:
۱- شرایط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ اطلاعرسانی خواهد شد.
۲- با توجه به امکان تغییر نام رشتهگرایشها یا سایر اطلاعات در جداول مجموعههای امتحانی تا زمان شروع ثبتنام، ملاک نهایی، مفاد دفترچه راهنمای ثبتنام خواهد بود.
۳- زمان ثبتنام و برگزاری آزمون متعاقباً از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان اعلام خواهد شد.