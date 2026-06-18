باشگاه خبرنگاران جوان- درحالی که الیه واهی، مهاجم ساحل عاج، در جام جهانی برای تیمش به میدان میرود، گزارشها از بازداشت کوتاهمدت او به اتهام تبانی در شرطبندی خبر میدهند. ماجرا به دیدار ماه میبین نیس و متز برمیگردد؛ جایی که سیستمهای نظارتی، حجم غیرعادی شرطبندی روی دریافت کارت زرد توسط واهی را شناسایی کردند.
دادستانی مارسی در حال بررسی این پرونده جنجالی با اتهاماتی نظیر فساد ورزشی و کلاهبرداری سازمانیافته است. با اینکه لیگ فرانسه علیه عاملان این ماجرا شکایت کرده و واهی هنوز متهم رسمی شناخته نشده، اما سکوت نمایندگان این بازیکن بر ابهامات افزوده است.
واهی علیرغم این حواشی سنگین، در پیروزی اخیر تیمش مقابل اکوادور بازی کرد و حالا خود را برای نبرد حساس شنبه برابر آلمان آماده میکند. باید دید سرنوشت این ستاره در میانه میدان جام جهانی و راهروهای دادگاه چه خواهد شد.