دولت سوئیس از نشست نمایندگان آمریکا، ایران، پاکستان، قطر و دیگر کشورهای مربوطه در روز جمعه برای برگزاری مذاکرات اولیه پس از امضای یادداشت توافق بین تهران و واشنگتن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق گزارش الجزیره، دولت سوئیس اعلام کرد که نشست نمایندگان آمریکا، ایران، پاکستان، قطر و دیگر کشورهای مربوطه روز جمعه برای برگزاری مذاکرات اولیه برگزار خواهد شد.

وزارت امور خارجه سوئیس هم اعلام کرد که گفتگوها میان آمریکا و ایران طبق برنامه روز جمعه در اقامتگاه کوهستانی بورگن‌اشتوک در سوئیس برگزار خواهد شد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در حال حاضر، برنامه همچنان این است که آمریکا و ایران به همراه میانجی‌گران، پاکستان و قطر و دیگر کشورهای درگیر، فردا در بورگن‌اشتوک برای مذاکرات اولیه درباره اجرای توافق دیدار کنند.»

این خبر در حالی است که شبکه آمریکایی فاکس نیوز پیشتر به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود که امضای رسمی که قرار بود در ژنو انجام شود، پس از امضای آن در ورسای لغو شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته هنگام ترک کاخ ورسای در پاریس و پس از ضیافت شام با ماکرون به خبرنگاران گفت که تفاهم پایان جنگ با ایران را امضا کرده است.