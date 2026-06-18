دولت سوئیس از نشست نمایندگان آمریکا، ایران، پاکستان، قطر و دیگر کشورهای مربوطه در روز جمعه برای برگزاری مذاکرات اولیه پس از امضای یادداشت توافق بین تهران و واشنگتن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق گزارش الجزیره، دولت سوئیس اعلام کرد که نشست نمایندگان آمریکا، ایران، پاکستان، قطر و دیگر کشورهای مربوطه روز جمعه برای برگزاری مذاکرات اولیه برگزار خواهد شد.

وزارت امور خارجه سوئیس هم اعلام کرد که گفتگوها میان آمریکا و ایران طبق برنامه روز جمعه در اقامتگاه کوهستانی بورگن‌اشتوک در سوئیس برگزار خواهد شد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در حال حاضر، برنامه همچنان این است که آمریکا و ایران به همراه میانجی‌گران، پاکستان و قطر و دیگر کشورهای درگیر، فردا در بورگن‌اشتوک برای مذاکرات اولیه درباره اجرای توافق دیدار کنند.»

این خبر در حالی است که شبکه آمریکایی فاکس نیوز پیشتر به نقل از یک مقام کاخ سفید اعلام کرده بود که امضای رسمی که قرار بود در ژنو انجام شود، پس از امضای آن در ورسای لغو شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته هنگام ترک کاخ ورسای در پاریس و پس از ضیافت شام با ماکرون به خبرنگاران گفت که تفاهم پایان جنگ با ایران را امضا کرده است.

برچسب ها: مذاکره ایران و آمریکا ، سوئیس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
نقض تفاهم‌نامه داره توسط آمریکا انجام میشه؛ وقتی توانایی جلوگیری از حملات اسرائیل به جنوب لبنان رو نداره. اسرائیل تا زنده هست اجازه پایداری صلح رو نمیده. این غده سرطانی باید برداشته بشه.
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
دقیقا چه مذاکره ای وقتی تفاهم هرروز توسط اسراییل زیر پا گذاشته میشه
۸
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
ترکیه عوارضش 15درصد افزایش داد ما که 45سال مفت دادیم عوارض تنگه رفت مثل صنعت نفت که ملی شده الان از این ملی شدن هم گذشتیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
دم قالیباف و پزشکیان گرم.
۸
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
دم همه کسانی که جان گذاشتند شب و روز برای این میهن چه نظامی چه انتظامی چه هلاح احمر وحمل و نقل همه همه تشکر از وزیر حمل و نقل هم تشکر باید کرد ماشاالله داری خانم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم برای مردم کشورم خیر و برکت باشه
حسرت خیلی چیزا تو دلمون نمونه
۲
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
دست به ماشه باشین
۱۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
یک درصد هم اعتماد به طرف آمریکایی نیست
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