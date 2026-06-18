وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تسریع در روند واردات و نزدیکی به فصل برداشت برنج، بازار متعادل می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه افتتاحیه سی و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ومواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته گفت: ابتدا لازم می‌دانم این موفقیت را به مردم عزیز، شریف و مقاوم ایران اسلامی تبریک بگویم. ما مدیون زحمات رزمندگان، ایثارگران و همه کسانی هستیم که در این مسیر دست به دست هم دادند؛ به‌ویژه ملت بزرگ ایران که با هوشمندی در صحنه حضور داشتند و دشمنان را وادار به عقب‌نشینی کردند.

وی درباره افزایش قیمت برنج در بازار و برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت افزود: تنظیم بازار برنج از طریق واردات با سرعت در حال انجام است و از سوی دیگر، فصل برداشت جدید نیز آغاز شده است؛ بنابراین قیمت‌ها به‌صورت طبیعی متعادل خواهد شد.

نوری قزلجه ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران را امتیازی بزرگ برای کشور برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی ما این است که ایران به هاب غذایی منطقه تبدیل شود. ارتباط کشورهای شمال با جنوب و شرق با غرب از طریق کریدورهای موجود و همچنین بهره‌گیری از آب‌های بین‌المللی پیرامون کشور، این امکان را فراهم می‌کند که ایران نقش ویژه‌ای در تجارت محصولات کشاورزی ایفا کند. این موضوع علاوه بر تأمین امنیت غذایی کشور، می‌تواند به تأمین امنیت غذایی کشورهای منطقه نیز کمک کند.

نوری‌قزلجه با بیان اینکه ایران می تواند هاب غذایی منطقه شود، گفت: این تفاهم‌نامه طبیعتا شرایط را برای تجارت تسهیل خواهد کرد. در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و همچنین واردات، با برخی موانع مواجه بودیم که با امضای این تفاهم‌نامه بخش قابل توجهی از این موانع برطرف می‌شود.

به گفته وی، امروز در نمایشگاه، شور و نشاط بالای تولیدکنندگان را مشاهده می‌کنیم و فضا برای توسعه تجارت، افزایش صادرات و پیشرفت کشور فراهم‌تر شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مذاکرات انجام شده برای رفع محاصره دریایی گفت: طی نزدیک به چهار ماه گذشته که کشور درگیر جنگ بود، هیچ خللی در امنیت غذایی کشور به وجود نیامد. البته این شرایط برای تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان با زحمت زیادی همراه بود و هزینه‌ها را نیز تا حدی افزایش داد، اما در حوزه تأمین، هیچ مشکلی نداشتیم. امیدواریم پس از این، امور با سهولت بیشتری پیش برود و در بخش کشاورزی و سایر حوزه‌ها، مسیر توسعه و پیشرفت برای ایران عزیز تسهیل شود.

نوری‌قزلجه درباره آینده صادرات محصولات کشاورزی در شرایط جدید بیان کرد: یکی از اتفاقات مهمی که پیش از جنگ رخ داد و تأثیر زیادی بر صادرات و تجارت کشور داشت، اصلاحات ارزی دولت بود. حذف ارز از ابتدای زنجیره و انتقال آن به کالابرگ برای مصرف‌کننده، گره‌گشایی بزرگی در توسعه تجارت کشاورزی محسوب می‌شود. با این حال، کمتر از یک ماه پس از اجرای این سیاست، شرایط جنگی به وجود آمد که محدودیت‌هایی ایجاد کرد. اکنون با شرایط جدید و اصلاحات ارزی انجام‌شده، انتظار داریم فصل تازه‌ای در حوزه تجارت کشاورزی کشور آغاز شود.

وی درباره ورود کشتی‌ها از بنادر جنوبی و وضعیت تامین کالاهای اساسی گفت: در حوزه کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و ورود محموله‌ها به‌راحتی در حال انجام است. در تأمین مواد غذایی کشور هیچ مشکلی نداریم. اگر در این چهار ماه جنگ، با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، کوچک‌ترین کمبودی در جایی مشاهده نشده، این خود بهترین گواه بر پایداری زنجیره تأمین کشور است.

نوری‌قزلجه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: تاکنون ۵۰ همت از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و مابقی به‌صورت هفتگی از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با جمعی از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، مدیران شرکت ها و مشارکت کنندگان حاضر در نمایشگاه گفت وگو کرد و از ظرفیت ها و توانمندی های صنعت غذا و کشاورزی کشور بازدید به عمل آورد.

سی و سومین نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود صنایع کشاورزی و مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته به عنوان بزرگ ترین رویداد تخصصی صنعت غذا و کشاورزی کشور، از ۲۸ تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است و میزبان صدها شرکت داخلی و خارجی فعال در این حوزه است.