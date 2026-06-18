رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف محموله اقلام پزشکی و زیبایی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد تومان و شناسایی عاملان آن در محدوده خیابان ناصرخسرو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار داشت: در پی اقدامات ویژه ماموران پلیس امنیت اقتصادی، مشخص شد شرکتی در محدوده خیابان ناصرخسرو با استفاده از اسناد جعلی اقدام به نگهداری و توزیع محصولات پزشکی و زیبایی خارجی می‌کند که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات انجام‌شده نشان داد متصدیان این شرکت اقلام پزشکی و زیبایی خارجی را بدون انجام تشریفات قانونی گمرکی وارد کشور کرده و با بهره‌گیری از اسناد جعلی در بازار عرضه می‌کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از شرکت مذکور، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

سردار افشاری تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی و استعلام از مراجع گمرکی نشان داد اسناد ارائه‌شده از سوی متهمان جعلی بوده و هیچ‌گونه مطابقتی با کالا‌های موجود ندارد. همچنین اقلام مکشوفه فاقد هرگونه اسناد و مدارک معتبر گمرکی بوده است.

وی با اشاره به نتایج این عملیات گفت: در مجموع تعداد ۲۴ هزار و ۹۹۹ قلم انواع اقلام پزشکی و زیبایی قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های کشف‌شده را بیش از ۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از کالا‌های قاچاق فاقد استاندارد‌ها و مجوز‌های قانونی بوده و می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، مراتب را از طریق پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.