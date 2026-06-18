باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خوزستان سال‌هاست که نقش موتور محرک اقتصاد صنعتی ایران را ایفا می‌کند. بخش قابل توجهی از تولید فولاد، محصولات پتروشیمی، صادرات غیرنفتی و اشتغال صنعتی کشور به این استان وابسته است. به همین دلیل هرگونه اختلال در فعالیت واحد‌های بزرگ صنعتی خوزستان، تنها یک مسئله استانی نیست، بلکه آثار آن در سطح ملی نیز قابل مشاهده خواهد بود.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین نکته‌ای که از اظهارات معاون اقتصادی استانداری خوزستان به چشم می‌آید، حفظ نیروی انسانی در صنایع آسیب‌دیده است. تجربه بسیاری از بحران‌های اقتصادی در جهان نشان می‌دهد که نخستین قربانی رکود و خسارت‌های صنعتی، نیروی کار است. اما زمانی که مدیران صنعتی حتی در شرایط دشوار، از تعدیل گسترده نیرو‌ها خودداری می‌کنند، در واقع از مهم‌ترین سرمایه خود یعنی سرمایه انسانی محافظت کرده‌اند.

حفظ اشتغال نه تنها از افزایش مشکلات معیشتی خانواده‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه بازگشت سریع‌تر واحد‌های تولیدی به ظرفیت کامل را نیز فراهم می‌آورد. صنعتی که نیروی متخصص خود را از دست بدهد، حتی پس از بازسازی تجهیزات نیز برای احیای تولید با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، موضوع تأمین برق و گاز برای صنایع بزرگ خوزستان اهمیت راهبردی دارد. در سال‌های اخیر، محدودیت‌های انرژی یکی از مهم‌ترین موانع رشد تولید در کشور بوده است. اکنون که برخی واحد‌ها علاوه بر خسارت‌های فیزیکی، با مشکلات زیرساختی نیز مواجه هستند، تأمین پایدار انرژی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت بازگشت آنها به چرخه تولید داشته باشد.

مسئله بدهی‌های بانکی و تعهدات مالی نیز بخش دیگری از این معادله است. صنایع آسیب‌دیده برای عبور از شرایط فعلی نیازمند حمایت‌های هدفمند، تسهیلات بازسازی و تنفس مالی هستند. بدون چنین حمایت‌هایی، فرآیند احیا ممکن است با کندی و هزینه‌های بیشتری همراه شود.

نکته مثبت دیگر، ورود هم‌زمان استانداری، وزارتخانه‌های مرتبط و ستاد‌های ملی به موضوع بازسازی است. تجربه نشان داده هرگاه هماهنگی میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری شکل گرفته، روند حل مشکلات صنایع با سرعت بیشتری پیش رفته است.

حفظ اشتغال در میانه بحران؛ آزمون بزرگ صنایع خوزستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از پیشرفت روند رفع مشکلات شرکت‌های فولادی و پتروشیمی آسیب‌دیده در حملات اخیر خبر داد و تأکید کرد که تاکنون هیچ‌یک از کارگران این واحد‌های صنعتی تعدیل نشده‌اند.

جواد کاظم‌نسب الباجی روز چهارشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و مجموعه‌های مرتبط، بخش مهمی از مشکلات شرکت‌های فولادی و پتروشیمی آبادان مورد بررسی و تا حدودی برطرف شده است.

وی افزود: جلسات تخصصی برای حل چالش‌های باقی‌مانده از جمله تأمین برق، گاز و تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی این شرکت‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت تا زمینه بازگشت کامل واحد‌های تولیدی به چرخه فعالیت فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تقدیر از مدیران صنایع آسیب‌دیده گفت: یکی از نقاط قوت این مجموعه‌ها در شرایط دشوار اخیر، حفظ نیروی انسانی بوده است. خوشبختانه تاکنون هیچ کارگری در این واحد‌ها اخراج یا تعدیل نشده و مدیران شرکت‌ها مسئولانه از اشتغال موجود صیانت کرده‌اند.

کاظم‌نسب الباجی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های صنعتی استان در جریان حملات اخیر اظهار داشت: بخش‌هایی از صنایع فولاد و پتروشیمی خوزستان آسیب دیدند، اما از همان روز‌های نخست، جلسات متعددی در سطح استان، وزارتخانه‌های مرتبط و ستاد‌های ملی برای بازسازی و احیای این واحد‌ها تشکیل شد.

وی ادامه داد: موضوع تأمین انرژی، بدهی‌های تأمین اجتماعی و مشکلات بانکی شرکت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسی قرار گرفته و راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع در حال تدوین است.

معاون استاندار خوزستان تأکید کرد: با هماهنگی ایجادشده میان دستگاه‌های اجرایی و حمایت ستاد‌های ملی، چشم‌انداز روشنی برای بازگشت کامل این صنایع به ظرفیت تولید وجود دارد و حفظ اشتغال کارگران نیز به عنوان یک اولویت اساسی دنبال می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استانداری خوزستان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تا حصول نتیجه نهایی، روند بازسازی و رفع موانع تولید را به‌صورت مستمر رصد و پیگیری خواهند کرد.

امروز بازگشت صنایع فولادی و پتروشیمی خوزستان به مدار تولید، تنها یک خبر اقتصادی نیست؛ بلکه نمادی از مقاومت اقتصادی، حفظ اشتغال و تلاش برای تداوم تولید در شرایط سخت به شمار می‌رود. اگر وعده‌های مطرح‌شده در حوزه تأمین انرژی، حمایت مالی و بازسازی زیرساخت‌ها به‌طور کامل اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که این واحد‌های صنعتی نه‌تنها به ظرفیت گذشته بازگردند، بلکه با تجربه‌ای ارزشمند از مدیریت بحران، قدرتمندتر از گذشته به فعالیت ادامه دهند.