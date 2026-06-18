آنچه امروز در صنایع فولادی و پتروشیمی خوزستان در حال وقوع است، صرفاً یک عملیات بازسازی صنعتی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی، مدیریت بحران و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خوزستان سال‌هاست که نقش موتور محرک اقتصاد صنعتی ایران را ایفا می‌کند. بخش قابل توجهی از تولید فولاد، محصولات پتروشیمی، صادرات غیرنفتی و اشتغال صنعتی کشور به این استان وابسته است. به همین دلیل هرگونه اختلال در فعالیت واحد‌های بزرگ صنعتی خوزستان، تنها یک مسئله استانی نیست، بلکه آثار آن در سطح ملی نیز قابل مشاهده خواهد بود.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین نکته‌ای که از اظهارات معاون اقتصادی استانداری خوزستان به چشم می‌آید، حفظ نیروی انسانی در صنایع آسیب‌دیده است. تجربه بسیاری از بحران‌های اقتصادی در جهان نشان می‌دهد که نخستین قربانی رکود و خسارت‌های صنعتی، نیروی کار است. اما زمانی که مدیران صنعتی حتی در شرایط دشوار، از تعدیل گسترده نیرو‌ها خودداری می‌کنند، در واقع از مهم‌ترین سرمایه خود یعنی سرمایه انسانی محافظت کرده‌اند.

حفظ اشتغال نه تنها از افزایش مشکلات معیشتی خانواده‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه بازگشت سریع‌تر واحد‌های تولیدی به ظرفیت کامل را نیز فراهم می‌آورد. صنعتی که نیروی متخصص خود را از دست بدهد، حتی پس از بازسازی تجهیزات نیز برای احیای تولید با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، موضوع تأمین برق و گاز برای صنایع بزرگ خوزستان اهمیت راهبردی دارد. در سال‌های اخیر، محدودیت‌های انرژی یکی از مهم‌ترین موانع رشد تولید در کشور بوده است. اکنون که برخی واحد‌ها علاوه بر خسارت‌های فیزیکی، با مشکلات زیرساختی نیز مواجه هستند، تأمین پایدار انرژی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت بازگشت آنها به چرخه تولید داشته باشد.

مسئله بدهی‌های بانکی و تعهدات مالی نیز بخش دیگری از این معادله است. صنایع آسیب‌دیده برای عبور از شرایط فعلی نیازمند حمایت‌های هدفمند، تسهیلات بازسازی و تنفس مالی هستند. بدون چنین حمایت‌هایی، فرآیند احیا ممکن است با کندی و هزینه‌های بیشتری همراه شود.

نکته مثبت دیگر، ورود هم‌زمان استانداری، وزارتخانه‌های مرتبط و ستاد‌های ملی به موضوع بازسازی است. تجربه نشان داده هرگاه هماهنگی میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری شکل گرفته، روند حل مشکلات صنایع با سرعت بیشتری پیش رفته است.

حفظ اشتغال در میانه بحران؛ آزمون بزرگ صنایع خوزستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از پیشرفت روند رفع مشکلات شرکت‌های فولادی و پتروشیمی آسیب‌دیده در حملات اخیر خبر داد و تأکید کرد که تاکنون هیچ‌یک از کارگران این واحد‌های صنعتی تعدیل نشده‌اند.

جواد کاظم‌نسب الباجی روز چهارشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و مجموعه‌های مرتبط، بخش مهمی از مشکلات شرکت‌های فولادی و پتروشیمی آبادان مورد بررسی و تا حدودی برطرف شده است.

وی افزود: جلسات تخصصی برای حل چالش‌های باقی‌مانده از جمله تأمین برق، گاز و تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی این شرکت‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت تا زمینه بازگشت کامل واحد‌های تولیدی به چرخه فعالیت فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تقدیر از مدیران صنایع آسیب‌دیده گفت: یکی از نقاط قوت این مجموعه‌ها در شرایط دشوار اخیر، حفظ نیروی انسانی بوده است. خوشبختانه تاکنون هیچ کارگری در این واحد‌ها اخراج یا تعدیل نشده و مدیران شرکت‌ها مسئولانه از اشتغال موجود صیانت کرده‌اند.

کاظم‌نسب الباجی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های صنعتی استان در جریان حملات اخیر اظهار داشت: بخش‌هایی از صنایع فولاد و پتروشیمی خوزستان آسیب دیدند، اما از همان روز‌های نخست، جلسات متعددی در سطح استان، وزارتخانه‌های مرتبط و ستاد‌های ملی برای بازسازی و احیای این واحد‌ها تشکیل شد.

وی ادامه داد: موضوع تأمین انرژی، بدهی‌های تأمین اجتماعی و مشکلات بانکی شرکت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسی قرار گرفته و راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع در حال تدوین است.

معاون استاندار خوزستان تأکید کرد: با هماهنگی ایجادشده میان دستگاه‌های اجرایی و حمایت ستاد‌های ملی، چشم‌انداز روشنی برای بازگشت کامل این صنایع به ظرفیت تولید وجود دارد و حفظ اشتغال کارگران نیز به عنوان یک اولویت اساسی دنبال می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استانداری خوزستان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تا حصول نتیجه نهایی، روند بازسازی و رفع موانع تولید را به‌صورت مستمر رصد و پیگیری خواهند کرد.

امروز بازگشت صنایع فولادی و پتروشیمی خوزستان به مدار تولید، تنها یک خبر اقتصادی نیست؛ بلکه نمادی از مقاومت اقتصادی، حفظ اشتغال و تلاش برای تداوم تولید در شرایط سخت به شمار می‌رود. اگر وعده‌های مطرح‌شده در حوزه تأمین انرژی، حمایت مالی و بازسازی زیرساخت‌ها به‌طور کامل اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که این واحد‌های صنعتی نه‌تنها به ظرفیت گذشته بازگردند، بلکه با تجربه‌ای ارزشمند از مدیریت بحران، قدرتمندتر از گذشته به فعالیت ادامه دهند.

برچسب ها: فولاد ، پتروشیمی ، خوزستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۴:۱۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
قیمت را بیاورید پایین
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
Folad
۱۳:۰۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
شاید کارگری اخراج نشده باشه
که من میدونم بخاطر اعتراص به پرداخت نشدن حقوق بعد از سه ماه ۳نفر اخراج شده
شرکت فولاد آتیه خلیج فارس بعد از ۳ ماه تنها ۲۰ درصد واریزی داشته
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام خدمت شما دوستان عزیز امید وارم با شروع به کار مجدد کارخانه فولاد قیمت آهن آلات در بازار سر و سامان بگیره . این مدت خیلی قیمت ها نجومی بود .
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم
۱۱:۵۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا دروغ میگین من داخل صنایع فولاد بودم تا الان من نرفتم سره کار بیمه بیکاری هم ثبت کردم ولی واریز نکردن دوستام همکارام هم نرفتن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
منم توی فولاد آتیه خلیج فارس بودم بعد از سه ماه تنها یک حقوق اونم ۴۰ درصد حقوق پایه بچه ها ینی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون برای هر نفر پرداخت شده.... حتی یکی از کارگران بخاطر اعتراض بشرایط از کار اخراج شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
👏🏻
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۲۰:۵۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
فکری به حال محدودیت برق فولاد کنید که تو این سالها بر اثر محدودیت های برقی بیشتر از جنگ آسیب دیده.
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
چرا دروغ می‌گید کجا تعدیل نیرو نداشتن. نیروهای بدبخت 20 سال کار کنن آخرشم با بی احترامی کامل می‌گید بفرما هرررری
۴
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
جالبه شرکت ماموت مورد حمله قرار نگرفت ولی ۲۵۰۰نفر تعدیل شدند
سرویس کارکنان قطع شد.
غذای پرسنل افتضاح شد
تولیدش همچنان ادامه دارد ولی متاسفانه تمام فشارش روی کارگران است
۶
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اهن کیلویی سی تومن به لطف این بازی جنگی زرگری شد صدوهشتاد و حالا بین شصت تا چهل نامتعادل است شما فکر میکند بازگشت به گردونه تولید دوباره به همان سی تومن بر خواهد گشت محال است چون اینها دنبال ویرانی ایران با افزایش نرخها هستند نه که با ارزانی بدنبال اباد کردن کشور و نگایجاد رفاه برای همه مردم داخل کشور.
۹
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
پس پلاستیک برقیمت قبل برمیگرده؟؟؟
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خوزستان قطب تولید کشور در پتروشیمی و فولاد و نفت و گاز و کشاورزی و برق و آب و ... است ولی سهم خود خوزستان پرداخت نمی‌شود.
۳
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سلام خدا قوت به همه شما تشکر
۶
۱۴
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