معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی نایب‌قهرمانی کاروان دانشجویی ایران در مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور  آمده است: کسب عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی کاروان دانشجویی جمهوری اسلامی ایران «میناب ۱۶۸» در مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان در برزیل و افتخارآفرینی با کسب ۳۰ مدال رنگارنگ، جلوه‌ای درخشان از توانمندی، اراده و امید نسل جوان ایران اسلامی است.

وی در ادامه پیام خود آورده است: این موفقیت در روز‌هایی به دست آمده است که ملت بزرگ ایران با تکیه بر وحدت، همدلی و سرمایه عظیم انسانی خود، بار دیگر نشان داده است که هیچ مانعی نمی‌تواند مسیر پیشرفت و بالندگی این سرزمین را متوقف کند. جوانان دانشجوی کشور با درخشش در میادین جهانی، پیام‌آور امید، خودباوری و آینده‌ای روشن برای ایران عزیز هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: اینجانب ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند به ملت شریف ایران، جامعه دانشگاهی، خانواده‌های گرانقدر ورزشکاران و تمامی دانشجویان کشور، از تلاش‌های صادقانه ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و دست‌اندرکاران این کاروان پرافتخار قدردانی می‌کنم.

در بخش پایانی این پیام آمده است: اطمینان دارم که فرزندان برومند ایران اسلامی با تکیه بر دانش، اخلاق، ورزش و روحیه ملی، همچنان پرچم عزت و سربلندی کشور را در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی جهان برافراشته نگاه خواهند داشت و آینده‌ای سرشار از پیشرفت، اقتدار و امید را برای میهن عزیزمان رقم خواهند زد.

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، مسابقات دانشجویان
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