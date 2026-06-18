قانونگذاران دموکرات ارشد در مجلس سنا و نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه نسبت به یادداشت تفاهم با ایران ابراز تردید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قانونگذاران آمریکایی روز چهارشنبه نسبت به یادداشت تفاهم آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگ ابراز تردید کردند. دموکرات‌های ارشد در هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان از دولت ترامپ خواستند تا کنگره را در مورد جزئیات این توافق مطلع کند.

جین شیهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، در سخنانی در اندیشکده آتلانتیک اعلام کرد که متن واقعی یادداشت تفاهم را ندیده است و متن گزارش‌شده را «تسلیم کامل» خواند. وی گفت که تاکنون توافق امضاشده واقعی را دریافت نکرده‌اند. شیهین از رئیس‌جمهور و کاخ سفید خواست تا هر چه سریع‌تر توافق را به کنگره ارائه دهند.

دموکرات‌های ارشد مجلس نمایندگان نیز خواستار برگزاری جلسه استماع در مورد این توافق شدند. نمایندگان گرگوری میکس، آدام اسمیت و جیم هایمز در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نوشتند که دولت برای بیش از ۱۵ هفته، کنگره و مردم آمریکا را در مورد یک جنگ انتخابی که یک شکست استراتژیک بوده، در تاریکی نگه داشته است. آنها با اشاره به کشته شدن ۱۴ نظامی و اختلال در تنگه هرمز، از دولت خواستند جزئیات بیشتری در مورد یادداشت تفاهم، هرگونه توافق جانبی و برنامه و استراتژی دولت برای دوره ۶۰ روزه آتش‌بس ارائه دهد.

پرامیلا جایاپال، نماینده دموکرات از واشنگتن، در ویدئویی در ایکس خواستار پاسخ در مورد یادداشت تفاهم شد و گفت که این توافق آمریکا را در وضعیت بدتری نسبت به قبل از جنگ قرار می‌دهد. جایاپال اشاره کرد که تنگه هرمز ظاهراً پس از ۳۰ روز بازگشایی خواهد شد، در حالی که قبل از جنگ باز بود. مقامات آمریکایی و ایرانی روز چهارشنبه اعلام کردند که یادداشت تفاهم را به صورت از راه دور امضا کرده‌اند.

این پیش‌نویس ۱۴ ماده‌ای خواستار پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، لغو تدریجی تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران در عرض ۳۰ روز و عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز است. این توافق همچنین شامل یک طرح بازسازی و توسعه اقتصادی برای ایران است.

منبع: آناتولی