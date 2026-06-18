باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - داود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به اینکه سقف اجاره 27 درصدی در استان تهران در شعام به تصویب رسیده و این سقف اجاره در سامانه خودنویس به صورت خودکار اعمال میشود، اظهار کرد: قراردادهای اجاره در مشاوران املاک بر اساس نرخ مصوب منعقد میشود و البته بررسی ها نشان می دهد که سامانه به گونهای نیست که به صورت کامل مانع از هرگونه توافق خارج از آن شود.
وی افزود: ممکن است مالک و مستاجر توافقات دیگری بین خود داشته باشند، اما اگر نرخ مصوب رعایت نشود، موضوع میتواند تبعات قانونی داشته باشد.
بیگینژاد درباره ضمانت اجرای رعایت سقف افزایش اجارهبها تصریح کرد: در صورت عدم رعایت نرخ تعیینشده، برای موضوع در قوه قضاییه پرونده تشکیل میشود و در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، جرایمی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد امسال نسبت به سالهای گذشته، ابزارهای قانونی بیشتری برای اجرای این موضوع پیشبینی شده تا مالکان و مستاجران ملزم به رعایت نرخهای مصوب باشند.
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره ثبت قراردادها در سامانه خودنویس نیز گفت: در سالهای گذشته تأکید بر ثبت قراردادها در سامانه وجود داشت، اما برخی قراردادها به دلیل شرایط مختلف امکان ثبت در سامانهها را نداشتند؛ بنابراین امکان کنترل کامل همه قراردادها وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که قرارداد در سامانه ثبت شود، امکان نظارت و پیگیری بیشتری وجود دارد، اما در قراردادهایی که ثبت نشده باشند، این فرآیند متفاوت خواهد بود.