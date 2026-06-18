نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: نرخ مصوب افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۷ درصد تعیین شده و قرارداد‌ها باید بر اساس همین میزان تنظیم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به اینکه سقف اجاره 27 درصدی در استان تهران  در شعام به تصویب رسیده و این سقف اجاره در سامانه‌ خودنویس  به صورت خودکار اعمال می‌شود، اظهار کرد: قرارداد‌های اجاره در مشاوران املاک بر اساس نرخ مصوب منعقد می‌شود و  البته بررسی ها نشان می دهد که سامانه به گونه‌ای نیست که به صورت کامل مانع از هرگونه توافق خارج از آن شود.

وی افزود: ممکن است مالک و مستاجر توافقات دیگری بین خود داشته باشند، اما اگر نرخ مصوب رعایت نشود، موضوع می‌تواند تبعات قانونی داشته باشد.

بیگی‌نژاد درباره ضمانت اجرای رعایت سقف افزایش اجاره‌بها تصریح کرد: در صورت عدم رعایت نرخ تعیین‌شده، برای موضوع در قوه قضاییه پرونده تشکیل می‌شود و در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، جرایمی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد امسال  نسبت به سال‌های گذشته، ابزار‌های قانونی بیشتری برای اجرای این موضوع پیش‌بینی شده تا مالکان و مستاجران ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب باشند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره ثبت قرارداد‌ها در سامانه خودنویس نیز گفت: در سال‌های گذشته تأکید بر ثبت قرارداد‌ها در سامانه وجود داشت، اما برخی قرارداد‌ها به دلیل شرایط مختلف امکان ثبت در سامانه‌ها را نداشتند؛ بنابراین امکان کنترل کامل همه قرارداد‌ها وجود نداشت.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که قرارداد در سامانه ثبت شود، امکان نظارت و پیگیری بیشتری وجود دارد، اما در قرارداد‌هایی که ثبت نشده باشند، این فرآیند متفاوت خواهد بود.

برچسب ها: مسکن ، تولید مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سازمان برنامه و بودجه و صاحب نظران اقتصادی ، به خانواده ها بگویند
این 27 درصد را از کجا تامین کنند ؟!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
فقط میتونم بگم خدا از هیچ مسئولی نگذره که مسئولیت گرفت ولی وفا نکرد .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
شعام؟ برای اولین بار شعام هم وارد بازی گرانی شد تا بر همگان اثبات شود که ما مردم چقدر باید از این اقدامات مؤثر و کارآمد علیه تورم متشکر باشیم. واقعا صاحبخانه‌ها منتظر شعام بودن تا اجاره‌بها رو فقط و فقط ۲۷ درصد (نه ۲۶ درصد و نه ۲۸ درصد) بالا ببرند.
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
فقط در تهران ؟!
در ایران چرا نه !!!
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۱۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
شرمتان باد که خانه را کردید ارزو
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سلام الان یک واحد آپارتمان ۶۰متری برای بازسازی بالای ۱میلیارد هزینه دارد دولت سیمان را ۶۰درصد وگچ و....بالای ۵۰درصد و...گران کرد الان نقاشی وتعمیرات شیرالات و.....کلی هزینه دارد اشغالترین شیر مخلوط و...بالای ۳میلیون اونوقت دولت ازکیسه خلیفه بذل وبخشش میکند؟
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
منظورشون 270 درصده
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خدا داد این مستاجرین را ازاین دولت بگیرد
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۲:۱۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
کار مسولین شده افزایش اجاره خانه
برای کار دیگه تو این مملکت توانایی ندارن
چند بار از اول سال بالا و پایین کردن قیمت ها رو
۱
۸
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