باشگاه خبرنگاران جوان- کارلوس کی‌روش، سرمربی باتجربه پرتغالی، در نخستین گام خود در پنجمین جام جهانی متوالی‌اش با تیم ملی غنا، شروعی دراماتیک را تجربه کرد. غنا در دیداری نفس‌گیر در ورزشگاه BMO تورنتو موفق شد با تک‌گل لحظات پایانی «کالب ییرنکی» در دقیقه ۹۰، سد دفاعی پاناما را بشکند و سه امتیاز ارزشمند بازی نخست گروه L را به نام خود ثبت کند.

کی‌روش که تیمش در نیمه اول تحت فشار حریف بود، پس از بازی این پیروزی را حاصل «هوش تاکتیکی و مقاومت ذهنی» شاگردانش دانست.

او در تحلیل استراتژی تیمش گفت: «می‌دانستیم باید نیمه اول را با رنج سپری کنیم. پاناما حریف باهوشی بود، اما استراتژی ما صبر و کنترل تدریجی بازی بود. ما بازی را با مغزمان بردیم و مثل جنگجو‌ها جنگیدیم.»

سرمربی غنا با تأکید بر دشواری رقابت در این سطح از مسابقات افزود: «در جام جهانی هیچ بردی ارزان به دست نمی‌آید. برای کسب پیروزی باید بهای آن را با فداکاری پرداخت کرد و بازیکنان من نشان دادند که آماده این هزینه هستند.»

با این پیروزی روحیه‌بخش، ستاره‌های سیاه حالا در موقعیت ایده‌آلی قرار گرفته‌اند، اما فرصت برای خوشحالی چندان زیاد نیست؛ چرا که آزمون بزرگ بعدی آنها، تقابلی سرنوشت‌ساز و دشوار مقابل تیم ملی انگلیس است که می‌تواند عیار واقعی غنا را در این تورنمنت مشخص کند.