باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، تزریق ۲۵ مگاوات برق تولیدی از نیروگاه خورشیدی شمس‌آباد به شبکه سراسری برق آغاز شد.

محسن طرزطلب، در حاشیه بازدید میدانی از این نیروگاه، ضمن عذرخواهی از تأخیر در بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: «طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر بود ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در ابتدای تابستان به ۷ هزار مگاوات برسد؛ اما به دلیل برخی چالش‌های اجرایی، این هدف با تأخیر مواجه شد که از این بابت از مردم عذرخواهی می‌کنم.»

رئیس سازمان ساتبا در ادامه بر تبدیل شمس‌آباد به «نخستین شهرک ۲۴ساعته تجدیدپذیر کشور» تأکید کرد و افزود: «این شهرک باید بتواند با تلفیق نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و سامانه‌های ذخیره‌ساز، برق پایدار را به‌صورت شبانه‌روزی به شبکه تزریق کند.»

طرزطلب همچنین احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی (بام‌نیرو) را یکی از راهکار‌های مؤثر برای کاهش ناترازی برق در محل مصرف دانست و بر توسعه این طرح تأکید کرد.

منبع: ساتبا