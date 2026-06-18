رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از سوی ترامپ در کاخ ورسای گفت: این تفاهم‌نامه راه را برای صلح پایدار هموار می‌کند و گامی مهم در مسیر درست برای شهروندان ما است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با انتشار تصاویری از لحظات امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: رئیس جمهور ترامپ عصر امروز در ورسای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا را امضا کرد.

ماکرون افزود: این تفاهم‌نامه راه را برای صلح پایدار هموار و امکان بازگشایی تنگه هرمز را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این گامی مهم در مسیر درست برای شهروندان ماست و به زودی منجر به کاهش قیمت انرژی خواهد شد.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان شب گذشته امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا توسط رؤسای جمهوری دو طرف را تأیید و اعلام کرد که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بلافاصله وارد مرحله اجرا خواهد شد.

منبع: مهر

برچسب ها: مذاکره ایران و آمریکا ، رئیس جمهور فرانسه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
تو که نه سر پیازی و نه ته پیازی
خودتا داخل بازی بزرگان نکن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
چند کلمه از مادر عروس بشنوید تو برو اعتیادت را ترک کن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر امریکا و متحدانش
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
استقبال اروپا وناتو از این توافق رو باید به فال شروبدشگونی بگیریم ونحات شیاطین ازمکافات اعمالشون
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سلام
ببخشید اشتباهی مثبت دادم کاملا اشتباه ومخالف این نظر هستم
United States of America
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
ماکرون هم تفاهم بین ایران عزیزوم آمریکا را تایید کرده
۵
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سلام
اشتباهی منفی دادم کاملا درست ومنطقی هست نظر ایشان
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