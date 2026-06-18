باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان استانی با جمعیت جوان و نرخ نسبتاً بالای تقاضا برای مسکن است. بسیاری از شهرهای این استان در سالهای گذشته با رشد جمعیت شهری، مهاجرت روستاییان و افزایش نیاز به واحدهای مسکونی مواجه بودهاند. از سوی دیگر، محدودیت فرصتهای شغلی و درآمدی سبب شده است که بخش قابل توجهی از خانوارها توانایی تأمین مسکن از طریق بازار آزاد را نداشته باشند. به همین دلیل نهضت ملی مسکن در لرستان تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه برنامهای اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود که میتواند بر کیفیت زندگی هزاران خانوار اثرگذار باشد.
یکی از مهمترین مزیتهای اجرای این طرح در لرستان، ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی است. ساخت هزاران واحد مسکونی به معنای فعال شدن صنایع وابسته از جمله سیمان، فولاد، مصالح ساختمانی، حملونقل و خدمات فنی و مهندسی است. این موضوع میتواند به گردش سرمایه در استان کمک کرده و فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم متعددی ایجاد کند. در شرایطی که بیکاری یکی از چالشهای اصلی لرستان به شمار میرود، توسعه پروژههای ساختمانی میتواند نقش مهمی در تحریک اقتصاد محلی داشته باشد.
با این حال، اجرای موفق نهضت ملی مسکن در لرستان با چالشهایی نیز روبهرو است. نخستین چالش، تأمین زمین مناسب برای ساخت واحدهای مسکونی است. اگرچه در سالهای اخیر اقدامات متعددی برای شناسایی و واگذاری زمین انجام شده، اما در برخی مناطق همچنان محدودیتهایی وجود دارد. انتخاب زمینهایی که از دسترسی مناسب به خدمات شهری، شبکه حملونقل، مراکز آموزشی و درمانی برخوردار باشند، اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا تجربههای گذشته نشان داده است که احداث واحدهای مسکونی در مناطق فاقد زیرساختهای لازم، رضایت ساکنان را کاهش میدهد و مشکلات جدیدی ایجاد میکند.
چالش دیگر، تأمین منابع مالی است. افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی و هزینههای اجرایی باعث شده است که بسیاری از متقاضیان نگران توانایی خود برای پرداخت آوردههای مورد نیاز باشند. همچنین بانکها و نهادهای مالی نقش مهمی در موفقیت این طرح دارند و هرگونه تأخیر در پرداخت تسهیلات میتواند روند اجرای پروژهها را کند کند؛ بنابراین هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بانکها و متقاضیان یکی از الزامات اصلی پیشبرد پروژهها در استان است.
لرستان و وعده ۱۱ هزار خانه؛ چالش تأمین تسهیلات بانکی همچنان پابرجاست
مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، در گفتوگو با خبرنگار ما از آغاز عملیات اجرایی حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: این پروژه یکی از مهمترین برنامههای دولت در حوزه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه محسوب میشود و روند اجرای آن در شهرهای مختلف استان در حال پیگیری است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوزهای ساختمانی افزود: تاکنون برای حدود ۹۰ درصد از واحدهای در دست ساخت، پروانه ساختمانی صادر شده و زمینه لازم برای اجرای عملیات عمرانی آنها فراهم شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: ۱۰ درصد باقیمانده پروانههای ساختمانی نیز با همکاری سازمان نظام مهندسی، شهرداریها و دستگاههای مرتبط در دست اقدام است و پیشبینی میشود در آینده نزدیک این مجوزها نیز صادر شود تا تمامی پروژهها وارد فاز اجرایی شوند.
مجیدی در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین مانع پیش روی اجرای بهموقع طرح نهضت ملی مسکن را تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: یکی از عوامل اصلی کندی پیشرفت برخی پروژهها، پرداخت نشدن بهموقع تسهیلات بانکی به متقاضیان و مجریان طرح بوده است که انتظار میرود شبکه بانکی همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشد.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن به سیستم بانکی متصل شدهاند، اظهار داشت: پرونده این متقاضیان برای دریافت تسهیلات تکمیل و به بانکها معرفی شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد باقیمانده متقاضیان نیز با همکاری بانکهای عامل و تسریع در فرآیندهای اداری، به زودی به شبکه بانکی متصل شده و از تسهیلات پیشبینیشده بهرهمند خواهند شد.
مجیدی تأکید کرد: با رفع موانع موجود و همکاری دستگاههای اجرایی و بانکها، روند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در لرستان شتاب بیشتری خواهد گرفت و بخشی از نیاز مسکن استان در سالهای آینده تأمین خواهد شد.
موضوع کیفیت ساخت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف نهضت ملی مسکن صرفاً افزایش تعداد واحدهای مسکونی نیست، بلکه باید مسکن ایمن، مقاوم و متناسب با نیازهای خانوارها تولید شود. لرستان از جمله استانهایی است که در گذشته تجربه وقوع زمینلرزههای مختلف را داشته و از این رو رعایت استانداردهای فنی و اصول مهندسی در ساخت واحدهای مسکونی باید در اولویت قرار گیرد. کیفیت پایین ساختوساز میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی در آینده ایجاد کند.
در کنار مسائل فنی، توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز ضروری است. مسکن تنها یک ساختمان نیست؛ بلکه بخشی از هویت اجتماعی و محیط زندگی شهروندان را تشکیل میدهد. طراحی مناسب فضاهای عمومی، دسترسی به مراکز خدماتی، ایجاد امکانات آموزشی و تفریحی و توجه به نیازهای خانوادهها میتواند کیفیت زندگی در شهرکها و مجتمعهای مسکونی جدید را ارتقا دهد. تجربه موفق بسیاری از پروژههای مسکن در جهان نشان میدهد که توجه به کیفیت محیط زندگی به اندازه خود واحدهای مسکونی اهمیت دارد.
از منظر توسعه منطقهای، نهضت ملی مسکن میتواند فرصتی برای متوازنسازی رشد شهری در لرستان باشد. اگر پروژهها با برنامهریزی دقیق و نگاه بلندمدت اجرا شوند، میتوانند به توسعه زیرساختهای شهری، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای شاخصهای رفاه عمومی منجر شوند. در مقابل، هرگونه شتابزدگی، ضعف نظارت یا کمبود زیرساخت ممکن است بخشی از اهداف این طرح را با چالش مواجه کند.
در نهایت، نهضت ملی مسکن در لرستان را باید آزمونی مهم برای نظام برنامهریزی و مدیریت اجرایی کشور دانست. موفقیت این طرح نه تنها میتواند آرزوی خانهدار شدن هزاران خانواده را محقق کند، بلکه به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی در استان نیز کمک خواهد کرد. تحقق این اهداف مستلزم همکاری مؤثر میان دولت، بخش خصوصی، نظام بانکی، مهندسان و خود متقاضیان است. آینده این طرح در گرو آن است که از نگاه صرفاً آماری فاصله گرفته و به کیفیت، پایداری و رضایت شهروندان توجه ویژه شود؛ زیرا توسعه واقعی زمانی محقق میشود که مسکن به بستری برای امنیت، آرامش و پیشرفت خانوادهها تبدیل گردد.