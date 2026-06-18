مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان از جابه‌جایی بیش از ۴۰۰ هزار مسافر در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ابراهیم عبدالهی با اشاره به نقش مهم حمل‌ونقل عمومی در تسهیل سفرهای بین‌شهری اظهار کرد: در این مدت ۴۶۲ هزار و ۸۸۹ نفر مسافر از مبدأ جنوب استان به نقاط مختلف کشور جابه‌جا شده‌اند که این جابه‌جایی‌ها در قالب ۹۲ هزار و ۱۹۸ سفر انجام شده است.

وی با اشاره به تلاش فعالان این حوزه گفت: رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل با وجود شرایط اقلیمی خاص و گستردگی مسیرهای جنوب استان، نقش مهمی در تأمین سفرهای ایمن و منظم برای مردم شریف را ایفا می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب استان تاکید کرد: این اداره‌کل به‌صورت مستمر بر عملکرد ناوگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و کیفیت خدمات ارائه‌شده نظارت دارد تا زمینه سفرهای ایمن، مطلوب و باکیفیت برای مسافران فراهم شود.

عبدالهی در پایان خاطر نشان کرد: مسافران می‌توانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از شرکت‌ها ، پایانه‌های مسافربری و یا رانندگان حوزه حمل و نقل مسافر بین شهری را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت لزوم در کمیسیون‌های مربوط به تخلف شرکت، رانندگان یا مالک وسیله نقلیه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

منبع حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: حمل و نقل جاده ای ، پایانه مسافری
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
هرروز بزرگراه های جدید برای شمال استان افتتاح میکنید ولی سالهای سال گذشته است ولی هنوز وضع جاده های جنوب استان افتضاح افتضاح است. جاده های باریک و دوطرفه و مرگبارررررر. اگر انسان هستید به وضع جاده های جنوب استان هم برسید.
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