باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عبدالهی با اشاره به نقش مهم حملونقل عمومی در تسهیل سفرهای بینشهری اظهار کرد: در این مدت ۴۶۲ هزار و ۸۸۹ نفر مسافر از مبدأ جنوب استان به نقاط مختلف کشور جابهجا شدهاند که این جابهجاییها در قالب ۹۲ هزار و ۱۹۸ سفر انجام شده است.
وی با اشاره به تلاش فعالان این حوزه گفت: رانندگان و شرکتهای حملونقل با وجود شرایط اقلیمی خاص و گستردگی مسیرهای جنوب استان، نقش مهمی در تأمین سفرهای ایمن و منظم برای مردم شریف را ایفا میکنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب استان تاکید کرد: این ادارهکل بهصورت مستمر بر عملکرد ناوگان، شرکتهای حملونقل و کیفیت خدمات ارائهشده نظارت دارد تا زمینه سفرهای ایمن، مطلوب و باکیفیت برای مسافران فراهم شود.
عبدالهی در پایان خاطر نشان کرد: مسافران میتوانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از شرکتها ، پایانههای مسافربری و یا رانندگان حوزه حمل و نقل مسافر بین شهری را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت لزوم در کمیسیونهای مربوط به تخلف شرکت، رانندگان یا مالک وسیله نقلیه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
منبع حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان