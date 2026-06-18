باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پکن روز پنج‌شنبه از واشنگتن و تهران خواست تا به «روح» یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، امضا شده است، پایبند باشند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در جمع خبرنگاران در پکن اعلام کرد که امضای توافق مرحله اول بین ایالات متحده و ایران «اهمیت مثبتی برای کاهش تنش‌ها و تثبیت شتاب آتش‌بس» دارد. پاکستان که از ۸ آوریل و هفته‌ها پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، میانجی‌گری بین دو طرف را بر عهده داشت، اعلام کرد که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد پس از امضای الکترونیکی ترامپ و پزشکیان در شب چهارشنبه، با «تأثیر فوری» لازم‌الاجرا شده است.

لین جیان گفت که چین از این اقدام استقبال می‌کند و از دو طرف خواست «به روح قرارداد پایبند بوده و تعهدات خود را به طور جدی انجام دهند.» وی افزود که «زور راه‌حل نیست» و «مذاکره برابر انتخاب درستی است.» شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، که امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را اعلام کرد، گفت که ایران فوراً «تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا بلافاصله محاصره دریایی را لغو خواهد کرد.» سخنگوی وزارت امور خارجه چین ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده و ایران هر دو با «نگرشی منطقی و عملی» به مرحله دوم مذاکرات نزدیک شوند.