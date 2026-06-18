باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - سرهنگ کارآگاه سید جعفر ساداتی گفت: از سال ۱۴۰۲، یک باند متشکل از چهار مرد و دو زن که از استانهای همجوار بودند با خرید سکههای تقلبی، آنها را در بازار طلا و میان مردم عادی به فروش میرساندند.
سرهنگ ساداتی ادامه داد: خوشبختانه با رصد و تور اطلاعاتی همکاران در پلیس امنیت اقتصادی، ابتدا خانمهای عضو باند شناسایی و سپس عوامل اصلی و مدیریتکننده باند دستگیر شدند. فرد اصلی این باند در استان تهران مستقر بود و سایر اعضای آن در استانهای همجوار فعالیت داشتند.
جانشین انتظامی گلستان تأکید کرد: این افراد استان گلستان را برای فعالیت انتخاب کرده بودند، چون در اینجا شناختهشده نبودند. در یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، هر شش نفر دستگیر شدند و بالغ بر ۱۳۵۶ عدد سکه جعلی و تقلبی از آنان کشف و ضبط گردید که ارزش تقریبی آن بیش از ۱۳ میلیارد ریال است.
سرهنگ ساداتی با اشاره به همکاری خوب دستگاه قضایی افزود: با تعامل نزدیک با دستگاه قضایی، اعضای این باند با قرار بازداشت موقت در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفتهاند.
وی در پایان خطاب به شهروندان هشدار داد: از مردم عزیز استان درخواست میکنیم با توجه به شرایط اقتصادی، در خرید سکههای طلا (از جمله سکه پارسیان، سکه بهار آزادی و سایر سکههای رایج) نهایت دقت را داشته باشند. حتماً از طلافروشان و زرگران معتبر و شناختهشده خرید کنند و استعلام لازم را بگیرند. اگر با افرادی مواجه شدید که در بازار، معابر یا شهرستانها اقدام به فروش اینگونه سکههای مشکوک میکنند، بلافاصله با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ یا پلیس امنیت اقتصادی تماس بگیرید تا همکاران ما بهموقع ورود کنند و از وقوع کلاهبرداری جلوگیری شود.