باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در ژنو به خبرنگاران گفت که این نهاد از تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران استقبال کرده و اکنون در بحثهای فنی برای اجرای این توافق مشارکت خواهد داشت.
گروسی گفت: «خوب است که یادداشت تفاهم وجود دارد. اکنون کار فنی آغاز میشود. اکنون وظیفه ماست که با همکاران آمریکایی و ایرانی خود بنشینیم و گامهای مشخصی را که باید برداشته شوند، تدوین کنیم.»
توافق ۱۴ مادهای که عصر چهارشنبه امضا شد، آتشبس اعلامشده در آوریل را به مدت ۶۰ روز دیگر، از جمله در لبنان، تمدید میکند تا به دو طرف اجازه دهد درباره آتشبس نهایی مذاکره کنند.
به گفته مقامات آمریکایی و ایرانی، ترامپ و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، این یادداشت تفاهم را به زبانهای انگلیسی و فارسی به صورت دیجیتال امضا کردهاند. وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرد که این توافق از روز چهارشنبه لازمالاجرا است.
ایالات متحده و اسرائیل جنگ علیه ایران را در ۲۸ فوریه آغاز کردند. این جنگ به سرعت به یک درگیری منطقهای تبدیل شد که بیش از ۷۰۰۰ کشته (عمدتاً در ایران و لبنان) برجای گذاشته، قیمت انرژی را افزایش داده و نگرانیهایی را در مورد بحران عرضه غذا در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است.
منبع: رویترز