مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ژنو اعلام کرد این نهاد از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا استقبال کرده و اکنون در بحث‌های فنی برای اجرای توافق مشارکت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنج‌شنبه در ژنو به خبرنگاران گفت که این نهاد از تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران استقبال کرده و اکنون در بحث‌های فنی برای اجرای این توافق مشارکت خواهد داشت.

گروسی گفت: «خوب است که یادداشت تفاهم وجود دارد. اکنون کار فنی آغاز می‌شود. اکنون وظیفه ماست که با همکاران آمریکایی و ایرانی خود بنشینیم و گام‌های مشخصی را که باید برداشته شوند، تدوین کنیم.»

توافق ۱۴ ماده‌ای که عصر چهارشنبه امضا شد، آتش‌بس اعلام‌شده در آوریل را به مدت ۶۰ روز دیگر، از جمله در لبنان، تمدید می‌کند تا به دو طرف اجازه دهد درباره آتش‌بس نهایی مذاکره کنند.

به گفته مقامات آمریکایی و ایرانی، ترامپ و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، این یادداشت تفاهم را به زبان‌های انگلیسی و فارسی به صورت دیجیتال امضا کرده‌اند. وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرد که این توافق از روز چهارشنبه لازم‌الاجرا است.

ایالات متحده و اسرائیل جنگ علیه ایران را در ۲۸ فوریه آغاز کردند. این جنگ به سرعت به یک درگیری منطقه‌ای تبدیل شد که بیش از ۷۰۰۰ کشته (عمدتاً در ایران و لبنان) برجای گذاشته، قیمت انرژی را افزایش داده و نگرانی‌هایی را در مورد بحران عرضه غذا در کشور‌های در حال توسعه ایجاد کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: آژانس بین الملل انرژی اتمی ، ایران و آمریکا ، اورانیوم غنی شده ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
قیافش شبیه دلقک شیطانی پنی وایزِ
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
این مردک روباه صفت نباید وارد ایران بشه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
جاسوس عوضی.به هیچ عنوان به این جاسوس اجازه حضور در ایران ندهید
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
گروسی برای بازدید از سرویس های بهداشتی توراهی ساخته شده است.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
کاش یکبار تشریف بیاری ایران، تکه تکه ات کنیم یا منفجرت کنیم، لااقل مقداری دلمان خنک شود.
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بلاخره معلوم نشد فنی هستی یا سیاسی کار
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اینم نشانه ای دیگر از این که ما ضرر کرده ایم.
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مگه هسته ای ما جزو مذاکرات بود؟ رهبری اجازه ندادند هسته ای جزو مذاکره باشه.
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مرد کثیف .گروسی
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اصلا چه کسی گفته تو اظهار نظر کنی ؟!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
ان شاءالله هم تو هم نتانیاهو و ترامپ هر چه زودتر به درک واصل بشید
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
عماد ایرانی
۱۷:۳۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
وقتی گروسی خیانت کرد وبهانه ای شد برای صهیونها .ترامپ برای آغاز
یک جنگ وآژانس حمله به یکی از اعضا را محکوم نکرد هیچ کس نباید این مردک جاسوس را بپذیرد که طرف صحبتش یا مذاکره
باشد خیانت است با این مردک همکاری کردن باید فشار بر او آورده
.حذفش کرد حد اقل تنبیه او قبول نکردن اوست .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مردک جاسوس صهیونیست
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
به بغیراز ان پی تی نباید زیر تعهدات رفت
هرگز این سگ را به ایران راه ندهید
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
از ورود این ملعون با عنوان عنصر نامطلوب باید جلوگیری بشه
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