باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی، نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حاشیه آیین نخستین سالگرد شهادت سردار سرلشکر شهید حاج محمد کاظمی، رئیس فقید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران به تشریح دیدگاههای خود درباره موضوع مذاکره، دشمنی نظام سلطه با جمهوری اسلامی، جایگاه وحدت ملی و نقش رهبری در هدایت انقلاب پرداخت.
وی با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک تأکید کرد: مذاکره به هیچ عنوان به معنای سازش، آشتی یا پایان یافتن خصومت دشمنان با ملت ایران نیست، تجربه تاریخی انقلاب اسلامی نشان داده است که دشمنی جبهه استکبار با ملت ایران ریشهای و مستمر بوده و این خصومت صرفنظر از انجام یا عدم انجام مذاکرات ادامه خواهد داشت.
نماینده ولیفقیه در سپاه بیان کرد: نباید این تصور در جامعه شکل بگیرد که اگر جمهوری اسلامی وارد عرصه مذاکره میشود، هدف آن برقراری روابط دوستانه با دشمنان یا چشمپوشی از آرمانهای انقلاب اسلامی است. مذاکره در نگاه جمهوری اسلامی ابزاری برای احقاق حقوق ملت و دفاع از منافع ملی است و نه وسیلهای برای کنار گذاشتن اصول و ارزشهای اساسی نظام.
حجتالاسلام حاجیصادقی خاطرنشان کرد: دشمنی قدرتهای سلطهگر با ملت ایران همچنان ادامه دارد و ملت ایران نیز نسبت به ظلم، استکبار و زیادهخواهی قدرتهای جهانی موضع خود را حفظ کرده است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنان بر آرمانها، ارزشها و اهدافی که از ابتدای انقلاب اسلامی ترسیم شده استوار ایستاده و هیچگونه عقبنشینی از این اصول را نخواهد پذیرفت.
نماینده ولیفقیه در سپاه با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی در قبال رژیم صهیونیستی تصریح کرد: نگاه نظام نسبت به این رژیم تغییری نکرده و همچنان آن را رژیمی اشغالگر، ستمگر و تهدیدی برای منطقه و جهان اسلام میداند و ملت ایران به وعدههای الهی و آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایمان دارد و امیدوار است روزی شاهد تحقق کامل این وعدهها باشد.
حجتالاسلام حاجیصادقی با اشاره به سابقه بدعهدیها و پیمانشکنیهای دشمنان جمهوری اسلامی گفت: ملت ایران نه بر اساس گمان و حدس، بلکه بر پایه آموزههای قرآنی و همچنین تجربههای عینی و تاریخی، به دشمن اعتماد نمیکند. قرآن کریم بارها نسبت به عدم پایبندی دشمنان به تعهدات هشدار داده و تجربههای گذشته نیز این واقعیت را برای ملت ایران آشکار ساخته است.
وی افزود: هرگونه مذاکرهای که از سوی جمهوری اسلامی انجام میشود، از موضع اقتدار، عزت و توانمندی است و نه از سر ضعف، فشار یا استیصال، مذاکرهکنندگان ایرانی نمایندگان ملتی هستند که با وجود تحمل سختیها، فشارها و تقدیم شهیدان فراوان، همچنان با قدرت و اعتماد به نفس از حقوق خود دفاع میکنند.
حجتالاسلام حاجیصادقی با تأکید بر اینکه مذاکره نه مهمترین ابزار جمهوری اسلامی و نه تنها راه پیش روی کشور است، تصریح کرد: اصلیترین پشتوانه نظام اسلامی، مردم مؤمن، آگاه و مقاوم ایران هستند. آنچه قدرت جمهوری اسلامی را تضمین کرده، اراده ملی، روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ایران است. از این رو، نتیجه مذاکرات هرچه باشد، مسیر پیشرفت کشور متوقف نخواهد شد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی نه از مذاکره هراس دارد و نه سرنوشت خود را به نتایج آن گره زده است. اگر مذاکرات به نتایج مطلوب و تأمین حقوق ملت منجر شود، جای شکرگزاری دارد و اگر نیز به نتیجه نرسد، ملت ایران همچنان مسیر خود را با اتکا به توان داخلی و ظرفیتهای ملی ادامه خواهد داد.
نماینده ولیفقیه در سپاه خطاب به قدرتهای خارجی افزود: اگر طرفهای مقابل حاضر نباشند حقوق قانونی ملت ایران را به رسمیت بشناسند و در چارچوب منطق و عدالت رفتار کنند، ملت ایران توان آن را دارد که در میدان عمل حقوق خود را مطالبه کرده و به دست آورد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی ملی گفت: یکی از مهمترین پیامهای بعثت پیامبر اکرم (ص) و همچنین یکی از ضروریترین نیازهای جامعه امروز، حفظ انسجام، همدلی و وحدت ملی است. البته مقصود از وحدت صرفاً همزبانی و همصدایی ظاهری نیست، بلکه ایجاد پیوند قلبی، اعتماد متقابل و همدلی واقعی میان آحاد جامعه است.
حجتالاسلام حاجیصادقی از مردم خواست با هوشیاری اجازه ندهند دشمنان از اختلافات جزئی یا مطالبات اجتماعی برای ایجاد شکاف در جامعه سوءاستفاده کنند. دشمن در سالهای گذشته در تحقق بسیاری از اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ناکام مانده و شکستهای متعددی را تجربه کرده است.
وی یکی از مهمترین ناکامیهای دشمن را ناتوانی در تأثیرگذاری بر مسیر رهبری انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: مخالفان انقلاب اسلامی همواره تلاش کردهاند در روند هدایت انقلاب اختلال ایجاد کنند، اما در این مسیر موفق نبودهاند. آنان انتظار داشتند مسیر رهبری انقلاب در دورههای مختلف دچار تغییرات اساسی شود، اما امروز مشاهده میکنند که رهبر معظم انقلاب اسلامی با همان اقتدار، صلابت، حکمت و استقامت در حال هدایت کشور هستند.
نماینده ولیفقیه در سپاه افزود: دشمنان از پایداری ملت ایران و استقامت رهبر معظم انقلاب خشمگین هستند، زیرا مشاهده میکنند که با وجود انواع فشارها و تهدیدها، نتوانستهاند به اهداف خود دست پیدا کنند و در عرصههای مختلف با ناکامی مواجه شدهاند.
وی همچنین برخی ادعاها درباره کاهش نقش و جایگاه ولایت در جامعه را نادرست دانست و بیان کرد: رهبری انقلاب اسلامی امروز با اشراف، آگاهی، شجاعت و قاطعیت کامل، همچون پدری دلسوز و فرماندهای مقتدر، هدایت کشور، مسئولان، نیروهای مسلح و آحاد ملت را بر عهده دارد و نقش محوری خود را در اداره امور ایفا میکند.
حجتالاسلام حاجیصادقی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی مسیر رشد، پیشرفت و اقتدار خود را ادامه خواهد داد، اظهار امیدواری کرد که ملت ایران در آینده نیز شاهد موفقیتها و دستاوردهای بیشتری در عرصههای مختلف باشد.
وی بر حق مطالبهگری مردم تأکید کرد و گفت: مردم حق دارند خواستهها، انتظارات و مطالبات خود را مطرح کنند و مسئولان نیز موظف به پاسخگویی هستند؛ اما در عین حال باید مراقب بود که دشمن از این مطالبات برای ایجاد تنش، تقابل و دوقطبیسازی در جامعه بهرهبرداری نکند.
نماینده ولیفقیه در سپاه تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی سالهاست در آرزوی ایجاد تفرقه و اختلاف میان مردم ایران هستند، اما این آرزو هرگز محقق نخواهد شد. ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت، وحدت و روحیه مقاومت، از انقلاب اسلامی و آرمانهای آن دفاع کرده و در این مسیر استوار باقی خواهند ماند.
حجتالاسلام حاجیصادقی در پایان تأکید کرد: ملت ایران پرچم انقلاب اسلامی را تا زمان ظهور حضرت ولیعصر (عج) برافراشته نگاه خواهند داشت و با حفظ وحدت، ایمان و مقاومت، این امانت بزرگ را به صاحب اصلی آن خواهند سپرد.
منبع: تسنیم